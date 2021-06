Le 10 décembre 1990, Yvan Bonneau entrait en fonction comme concierge de l’École élémentaire catholique Saint-René-Goupil, à Guelph.

Il y avait travaillé quelques mois auparavant à titre d’installateur de planchers, l’école étant à ce moment-là en construction. Claude Charpentier, figure connue du monde de l’enseignement et du milieu communautaire dans le Centre-Sud-Ouest, l’avait ensuite encouragé à postuler pour s’occuper à présent de la propreté de l’école. Ces mêmes planchers qu’il avait contribué à poser, M. Bonneau, désormais à l’emploi du conseil scolaire, ne se doutait sans doute pas qu’il les laverait pendant plus de 30 ans!

Cette longue carrière à l’école Saint-René-Goupil prendra bientôt fin puisque l’heure de la retraite a sonné pour Yvan Bonneau. Au cours des dernières semaines, les témoignages d’appréciation se sont accumulés : collègues, parents et élèves ont, en messages pour les plus vieux et en dessins pour les plus jeunes, fait connaître leur attachement pour leur sympathique concierge.

« M. Bonneau, merci pour ton dévouement, ton engagement et ta belle personnalité qui fait que toute la communauté de Saint-René-Goupil se sent bienvenue à l’école. La fierté que tu démontres pour ton école est palpable et ton travail pour la garder propre et en bonne condition pour nos enfants est très apprécié! Nous te souhaitons une belle retraite bien méritée et beaucoup de bonheur, santé et prospérité dans tes plans de vie à venir. Tu vas nous manquer! », a commenté le Conseil des parents par voie de communiqué.

Serviable, accueillant, généreux, toujours de bonne humeur : les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Yvan Bonneau. Son engagement à l’école allait bien au-delà de la définition de tâches impartie à son poste.

Les élèves se rappelleront ses costumes, à l’occasion de l’Halloween notamment, et en d’autres occasions, tel le Carnaval d’hiver où il se glissait dans le rôle de Bonhomme. Il s’impliquait aussi dans la vie culturelle et sociale de l’école de diverses façons, et les parents lui sont reconnaissants de les avoir épaulés lorsqu’il était temps de nettoyer la cour, pour avoir soutenu le club de l’environnement, pour avoir donné de son temps afin de placer les chaises et les tables lors des activités, etc.

Avoir des employés qui demeurent en fonction très longtemps est un plus pour une institution. « C’est un aspect familial. Yvan a à coeur son école, explique la directrice, Julie Gamache Brown. Tu le vois, les liens d’amitié qui se sont créés entre le personnel et lui. »

En effet, plus encore que la camaraderie, ce sont bien souvent des relations de confiance et de sollicitude qui se sont établies au fil des années entre M. Bonneau et les autres employés de l’école.

« Je me suis toujours senti comme dans une deuxième famille lorsque j’étais au travail. Mes collègues, les élèves, les parents ainsi que la communauté vont beaucoup me manquer », confie le principal intéressé.

L’école Saint-René-Goupil se trouvera néanmoins en terrain connu à la rentrée puisque c’est Luc Bonneau, frère de l’actuel concierge, qui lui succédera à ce poste.