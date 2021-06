C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Joseph-Ambroise Desrosiers le 3 juin dernier, l’époux de Suzette Hafner, ancienne présidente de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW).

M. Desrosiers était un bénévole assidu et membre de l’AFKW depuis son arrivée à Cambridge en 2010. Il a servi sur le conseil d’administration et a fait du bénévolat à la Franco-Fête étant pendant plusieurs années la personne à l’accueil. Il personnifiait aussi le père Noël lors de la fête familiale de l’organisme. Il a également initié la création du club d’écriture Plumage qui a permis à plusieurs de découvrir leur talent littéraire.

« C’était un homme qui aimait les gens. Il était enthousiaste et appréciait les expériences diverses et enrichissantes. Depuis son Manitoba natal jusqu’ici à Cambridge, il a défendu et soutenu la cause des francophones avec ardeur et détermination », indique Mme Hafner.

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux membres de la communauté.