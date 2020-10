Le jeudi 15 octobre, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) conviait ses membres et leurs amis à un atelier de cuisine en ligne. Au programme de la soirée, une recette simple et délicieuse : la tarte aux pommes façon amandine.

Ce dessert est d’autant plus invitant lorsque préparé par celle à qui l’organisme avait confié l’animation de la soirée : Mélanie Robinot.

Originaire d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France, Mme Robinot a élu domicile en Ontario il y a plusieurs années. Entre mille occupations, dont s’occuper de sa charmante famille ne figure pas parmi les moindres, elle donne libre cours à son enthousiasme pour la cuisine qui l’a conduit à accumuler un large éventail de connaissances sur le sujet. Davantage une passionnée ayant une solide expérience en la matière qu’une professionnelle en bonne et due forme, elle pourrait néanmoins aspirer aisément à ce titre comme en témoigne son blogue, bonappeteat.ca, sur lequel se trouve un grand nombre de ses recettes.

Mais trêve de présentation et place au dessert! Pommes, œufs, farine, beurre, poudre d’amande, sucre, un peu d’eau et une pincée de sel : comme on peut le constater, les ingrédients nécessaires à la confection d’une tarte aux pommes façon amandine sont à la portée de tous. Il en va de même pour la préparation qui, bien que plus aisée pour Mélanie Robinot qui était loin d’en être à sa première pâtisserie, ne s’est pas avérée difficile pour les spectateurs qui suivaient sa présentation en directe.

Spectateurs qui, au demeurant, n’étaient pas passifs puisque plusieurs avaient entrepris de cuisiner en même temps que Mme Robinot. En effet, l’atelier s’apparentait à ces émissions de télévision consacrées à l’art culinaire, à la différence que dans ce cas, l’animatrice avait l’occasion d’échanger en toute convivialité avec son public à distance.

Et comme dans toute émission de ce genre, Mélanie Robinot avait sous la main une tarte déjà cuite à présenter au public au terme de l’atelier alors que celle préparée dans les minutes précédentes reposait alors dans le four!

Il n’a pas fallu plus d’une heure pour faire le tour de cette recette simple, appréciée de tous et qui fait la preuve que cuisiner n’est pas aussi difficile que certains le craignent. D’ailleurs, considérant le succès de cette activité, l’AFKW envisage déjà de faire appel à Mme Robinot pour un autre atelier culinaire.

PHOTO – En direct de sa cuisine et assistée de sa fille, Mélanie Robinot a concocté une tarte aux pommes façon amandine.