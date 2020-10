L’achat ou la vente de votre maison est la plus grosse transaction que vous ferez de votre vie et celle qui exigera la meilleure équipe immobilière. Deep Singh, de Nexus Group RE/MAX Escarpment, peut vous aider à faire exactement cela!

M. Singh a plus de 15 ans d’expérience combinée dans le secteur du logement, à la fois en France et au Canada. Avant de rejoindre RE/MAX Escarpment à Hamilton, M. Singh possédait et gérait sa propre entreprise de construction. Il a ensuite poursuivi sa carrière en tant qu’agent immobilier à temps plein. Au fil des années, il a travaillé avec ses clients satisfaits pour les aider à acheter la maison de leurs rêves. Il a vendu des propriétés étonnantes avec des offres au-dessus du prix demandé, dans un court laps de temps et a aidé les investisseurs à obtenir un retour significatif sur leurs investissements immobiliers.

Si vous désirez acheter une maison, Deep Singh et son équipe ont accès à toutes les listes exclusives et actives de propriétés de la région du Niagara à celle du Grand Toronto. Ils travailleront à partir de vos besoins particuliers afin de vous permettre d’acheter une maison qui convient à vous et votre famille. Les compétences agressives de M. Singh en matière de négociation et son expertise du marché immobilier garantiront que vous obtiendrez la meilleure offre.

Si vous envisagez de vendre votre maison, il vous fournira une évaluation gratuite avec laquelle vous aurez une meilleure compréhension de ce que vaut votre propriété dans le marché immobilier actuel. Il s’assurera que vous puissiez obtenir le meilleur prix pour votre maison dans un court laps de temps. Son équipe propose également de décorer temporairement la résidence à des fins promotionnelles de même qu’un nouveau service de conciergerie, ce qui le différencie des autres agents immobiliers du marché.

En termes d’investissement, son équipe peut vous aider à investir dans des propriétés génératrices de revenus, des projets de pré-construction ou encore des maisons destinées à être vendues à court terme. Deep Singh et son équipe travaillent avec divers constructeurs et sont bien au courant des développements futurs dans les différents quartiers.

M. Singh est également un agent hypothécaire agréé. Si vous avez besoin d’un prêt hypothécaire pour votre investissement, il vous rencontrera et discutera de vos futurs projets d’achat d’une maison, de vos objectifs et de vos besoins, et vous aidera à choisir parmi de nombreuses options de différents prêteurs. Il a également accès à des hypothèques privées. Avec lui, vous recevrez un service personnalisé qui vous assurera un processus d’achat de maison en douceur!

Pour faciliter l’achat ou la vente d’une résidence, son équipe utilisera un plan marketing de conçu sur mesure pour amener la clientèle dans votre maison. Quant à la communication, elle sera sans faille puisque vous serez informé à chaque étape du processus. Le site web de Deep Singh est à la fine pointe de la technologie ce qui signifie que vous ne manquerez plus jamais vos propriétés préférées! Vous serez également guidé tout au long du processus et informé de l’évolution de votre investissement!

Que vous cherchiez à obtenir un prêt hypothécaire, acheter ou vendre votre maison, que ce soit à Hamilton, dans la région du Niagara ou dans les environs, contactez Deep Singh et il pourra vous aider avec tous vos besoins immobiliers ou financiers. Disponible sur demande, en fonction de la disponibilité du client, ses coordonnées se trouvent dans l’Index des services en français du Régional.

PHOTO – Deep Singh