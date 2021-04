Le Kitchener-Waterloo Symphony s’associe à l’artiste, musicienne et créatrice autochtone iskwē pour un concert en ligne dans le cadre de la saison 2020/21 KWS en ligne : Réimaginé, diffusé du vendredi 23 avril au dimanche 25 avril. Cette collaboration révolutionnaire et puissante menée par le directeur musical Andrei Feher présente la musique de son dernier album primé, acākosīk, et de ses précédentes sorties acclamées.

Plus de la moitié des chansons du concert sont entendues pour la toute première fois avec orchestre. Une collection d’explorations sonores qui brouillent les lignes entre la source et le style, acākosīk incorpore des teintes plus intenses et urgentes d’alternatif, de post-rock et même d’industriel.

Le résultat, cohésif et pourtant combustible, fait un clin d’œil aux innovateurs modernes comme Florence + The Machine et FKA twigs tout en empruntant des sons accumulés au fil des siècles par les ancêtres cris et métis d’iskwē.

« Les chansons sont destinées à sensibiliser aux abus systémiques et aux opinions sociétales et à la façon dont nous avons été perçus et traités, mais aussi à célébrer notre culture et à aider à combler ce fossé – à nous aider à trouver de l’empathie et un terrain d’entente et à nous rapprocher comme nous sommes supposés le faire en tant que personnes, indépendamment de la race, de la religion ou de l’origine, partage iskwē.

« Beaucoup de ces questions, même si elles découlent de mes expériences et de celles de mon peuple, sont vraiment des questions humaines universelles. »

iskwē est métisse crie du territoire du Traité n° 1. Originaire de la vallée de la rivière Rouge, berceau de la nation métisse, elle est née et a grandi à Winnipeg, au Manitoba, et est une femme autochtone urbaine à deux esprits.

Elle a présenté des centaines de concerts au Canada et à l’étranger, y compris des moments marquants au Canada sur la colline du Parlement à Ottawa et une performance triomphale avec l’Orchestre du Centre national des Arts du Canada. Elle s’est également produite à New York au Met et à SummerStage à Central Park, et au-delà pour le roi et la reine de Suède, à Reeperbahn en Allemagne et au Origins Festival de Border Crossing en Angleterre.

iskwē est une ambassadrice et une participante au programme de l’initiative PRS Keychange. « Se produire avec le KWS était un véritable rêve qui se réalisait, (j’étais) remplie d’une joie totale lorsque je suis entrée sur cette scène, a commenté iskwē. Tout le monde était si accueillant, généreux et incroyablement talentueux, je me suis senti honoré d’être en leur compagnie! ».

Le directeur musical Andrei Feher a commenté : « Travailler avec iskwē a véritablement été une joie et une inspiration. Témoigner de ses histoires sur scène m’a profondément touché, et le concert a été pour moi une expérience si nourrissante. »

Tous les concerts en ligne du KWS sont enregistrés en direct au Centre In The Square et diffusés pour que le public puisse en profiter depuis le confort et la sécurité de son domicile. Ils sont spécialement créés pour être visionnés en ligne, avec un son et une vidéo de qualité supérieure et comportant plusieurs caméras permettant de vivre le spectacle sous différents angles et perspectives.

Les concerts sont présentés comme stream en direct à partir de 20 heures, le vendredi soir, et peuvent ensuite être regardés sur demande jusqu’à 23 h 59, le dimanche du même week-end. Plusieurs prix sont proposés pour l’achat des diffusions afin de permettre aux spectateurs de choisir leur prix en fonction de leur situation personnelle.

ISKWĒ AVEC LE KWS en diffusion du 23 au 25 avril. Les billets peuvent être achetés en ligne sur kwsymphony.ca.

SOURCE – KWS

PHOTO (crédit: compte Facebook de iskwē) – L’artiste iskwē avec le KWS