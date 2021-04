Les Entité 1 et 2 de planification des services de santé en français collaborent afin de mener une consultation pour mettre en lumière l’impact de la COVID-19 sur la santé de la population francophone de la région de Santé Ontario Ouest (précédemment les RLISS Hamilton Niagara Haldimand Brant, Waterloo Wellington, Érié-St. Clair et Sud-Ouest).

Les deux Entités veulent collaborer davantage sur des besoins communs. « En reconnaissant que nous nous retrouvons les deux dans la région de Santé Ontario Ouest qui absorbe depuis le 1er avril les 4 RLISS qui géraient nos territoires, nous désirons rallier notre énergie collective vers une collecte de données qui servira comme point de repère pour des analyses et la planification de notre travail d’identifier là où la communauté francophone a des besoins, explique le directeur général par intérim de l’Entité 1, Paul Levac.

« Nous avons obtenu jusqu’à maintenant plus de 750 réponses à notre sondage, mais nous constatons que la grande majorité des répondants sont des femmes. Nous avons très peu d’hommes et de jeunes qui ont pu participer au sondage. Nous constatons aussi un besoin particulier d’identifier les besoins chez nos populations de nouveaux arrivants francophones et nos minorités visibles. Nous espérons dans les prochaines semaines solliciter davantage ces groupes. »

Dans ce sondage, les organismes demandent entre autres aux francophones de leurs régions respectives d’où proviennent les informations en français qu’ils reçoivent sur la COVID-19, s’ils sont suffisamment informés sur la COVID-19, et quelles sont leurs plus grandes préoccupations dans le contexte de la pandémie. Il est également question de la santé mentale et physique, et s’ils ont négligé certains aspects de leur santé.

Suite à cette collecte de données, les dirigeants des deux Entités envisagent aussi avancer sur d’autres priorités communes dans les mois à venir. Des sessions de planification conjointes des deux équipes permettront de faire une utilisation optimale et stratégique des ressources et services.

Pour ceux qui désirent répondre au sondage, il est disponible sur les sites internet des deux organismes, www.entite1.ca et www.entitesante2.ca. Un tirage au sort offrira la possibilité aux participants de gagner une des cinq cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune.