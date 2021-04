On aurait pu croire que petits et grands en avaient soupé des activités sur Zoom. Or, force est d’admettre que lorsque la variété et la qualité sont au rendez-vous, le public l’est également. C’est ce qu’ont démontré les douzaines d’enfants qui se sont rassemblés en ligne pour la programmation de la semaine de relâche de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW).

En effet, l’organisme a offert, du lundi 12 avril au vendredi 16 avril, un éventail de divertissements à raison d’une activité par jour.

La semaine de relâche a débuté en grande avec une centaine d’inscrits à l’atelier en deux parties de Caroline Lavallée-Milot. La conteuse n’en était pas à sa première collaboration avec l’AFKW, au contraire : ses précédentes lectures de contes avaient charmé les familles et l’artiste a renouvelé ce plaisir en sons et en musiques.

Andrew Katz, l’auteur du livre Je suis Super Nino!, était également de la partie pour répondre aux questions du jeune public. À son intervention a succédé un cours de dessin présenté par l’école d’art Artshine.

Le lendemain, c’est le magicien Patrick Reymond qui a pris la relève. Les activités sur Zoom sont beaucoup plus sophistiquées qu’elles ne l’étaient il y a un an et M. Reymond l’a démontré à grand renfort d’animations par ordinateur. Son spectacle comportait divers tours de passe-passe qui requéraient parfois la participation des spectateurs.

Le mercredi, ce fut au tour de Marc Tardif, un autre magicien d’expérience, de captiver l’attention des jeunes et moins jeunes. Les membres de l’assistance réunis par l’AFKW se sont ajoutés aux 20 000 élèves de partout au Canada qui, depuis le début de la pandémie, ont assisté à ses spectacles, conférences et ateliers.

Dans un tout autre ordre d’idée, l’organisme avait aussi fait appel à Mélanie Fraxedas. Elle aussi une habituée des rencontres virtuelles offertes aux francophones de Kitchener-Waterloo, Mme Fraxedas a, le jeudi, concocté un atelier qui n’a pas manqué de mettre l’eau à la bouche des cuisiniers en herbe. Au menu : gâteau moelleux au chocolat.

Pour conclure, c’est avec le populaire jeu de culture générale Kahoot! que l’AFKW a, le vendredi soir, conclu cette semaine de relâche qui, pour une deuxième année consécutive, a été perturbée par la COVID-19. Heureusement, ce ne sont pas sur les virus que portaient les questions mais sur les sports, les monuments célèbres, la faune et la flore.

Voilà qui concluait une semaine emballante qui, bien que passée en confinement, n’en était pas moins divertissante.

PHOTOS – Le magicien Patrick Reymond