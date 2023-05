Philip Gebhardt

C’est le printemps et les abeilles sortent de la ruche pour commencer à butiner. Pour ces insectes pollinisateurs, il y a deux signes que le printemps est arrivé. Le premier : elles attendent jusqu’à ce que la température à l’extérieur dépasse environ 1 °C. Le deuxième : il leur faut des fleurs.

D’après les Nations unies, environ 35 % des pollinisateurs, en particulier les abeilles et les papillons, sont actuellement menacés d’extinction. Pourtant, 40 % de nos produits alimentaires reposent sur le travail de ces insectes.

Nous pouvons leur prêter main-forte. C’est une tâche simple.

Au tout début du printemps, retardez la tonte de votre pelouse. Le but est de laisser pousser et fleurir les pissenlits. Au printemps, les abeilles, attirées par la couleur et l’odeur de ces fleurs, s’activent dans votre jardin. À cette période de l’année, ces petites fleurs jaunes sont la première source de nourriture des abeilles. Elles contiennent du pollen et du nectar; elles constituent un garde-manger pour les pollinisateurs.

La Ville de Laval au Québec a mis en action une initiative qui s’appelle le Défi Pissenlit. Elle conseille de ne pas tondre la pelouse jusqu’à deux à trois semaines après que les pissenlits apparaissent. Selon le site Web de la Ville, le Défi Pissenlit aide plusieurs insectes pollinisateurs soit les bourdons, les guêpes et les papillons ainsi que la faune. Au total, 80 % des espèces végétales comptent sur ces insectes.

Quand vous tardez à tondre la pelouse, il y a deux avantages : les abeilles ont une source de nourriture et vous avez moins de travail. C’est un petit geste pour protéger les pollinisateurs.

Philip Gebhardt est membre de la Société d’horticulture Haut-Richelieu.

Photo : Les fleurs du printemps – y compris les mauvaises herbes – aident les insectes pollinisateurs.