Alexia Grousson

L’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), Régionale Hamilton, a tenu son deuxième dîner-conférence le 2 mai au centre communautaire Beasley à Hamilton.

Animée par Rudy Chabannes, rédacteur en chef d’ONFR+, la discussion avait pour thème « L’immigration francophone, levier de développement socio-économique » en compagnie des intervenants Bonaventure Otshudi, Nabila Azzabi et Abou Traoré. Une trentaine de personnes y ont participé.

La rencontre a permis d’avoir un regard croisé sur les enjeux de l’immigration francophone avec, d’un côté, la vision théorique de Bonaventure Otshudi, directeur des services aux nouveaux arrivants au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, et la vision personnelle de Nabila Azzabi et d’Abou Traoré, deux nouveaux venus à Hamilton. Cet échange a permis de mieux saisir les difficultés rencontrées au niveau personnel, et au sens plus large, une façon de trouver des solutions adéquates pour faciliter l’intégration et la rétention des immigrants dans la région.

Par le biais de leurs parcours respectifs, ces nouveaux arrivants ont exprimé leur point de vue face à l’intégration et les débuts de leur nouvelle vie. « Nous avons ainsi fait ressortir les principaux défis rencontrés par les nouveaux arrivants dont les difficultés à trouver un logement et un emploi. Il a également été question des cibles de l’Ontario concernant l’immigration, et la façon d’encourager les immigrants à venir et à rester dans notre région », explique Joséphine Adegnon, coordonnatrice à l’ACFO-Hamilton.

« Cette discussion était très intéressante et a fait ressortir, entre autres, les lacunes au sein des services municipaux ainsi que le coût élevé des loyers et la pénurie de logements (ce qui fait fuir les immigrants), poursuit-elle. Nous avons aiguillé ces derniers concernant leurs droits et leur avons donné des ressources et des conseils pour surmonter certaines difficultés. De plus, trois élèves de l’École secondaire Georges-P.-Vanier se sont joints au groupe et n’ont pas hésité à poser plusieurs questions. »

Le prochain dîner-réseautage est prévu pour le mois d’octobre et, au moment d’aller sous presse, le thème n’était pas encore déterminé.

Photo ACFO Hamilton : Les intervenants assis, de gauche à droite : Bonaventure Otshudi, Nabila Azzabi et Abou Traoré entourés de membres du conseil d’administration de l’ACFO Hamilton et de l’animateur Ruby Chabannes (derrière, au centre)