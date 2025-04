Créé en novembre 2020 dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives de la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton, Élan F propose une nouvelle formule pour l’année 2025. Le programme révisé a pour ambition d’apporter un meilleur soutien aux entrepreneurs francophones.

Yolande Melono, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le programme d’appui Élan F destiné aux futurs entrepreneurs francophones de la région de Hamilton se transforme pour l’édition 2025. Conçu par la Communauté francophone accueillante (CFA)de Hamilton en partenariat avec les organismes Impact ON et la Société économique de l’Ontario, il est dédié aux nouveaux arrivants et vise la réussite entrepreneuriale et l’intégration communautaire de ces immigrants francophones.

Le premier incubateur francophone de la région a été révisé pour offrir un meilleur service aux adhérents. En effet, après une analyse des besoins et un sondage effectué dans la collectivité, le modèle en vigueur basé sur des formations fixes, programmées à l’avance, des modules, des ateliers et un accompagnement personnalisé, n’était plus adapté à leurs besoins.

Le programme revisité, plus pointilleux et dynamique, présente trois principales innovations. La première consiste en des ateliers de formation générale sur l’entrepreneuriat une fois par mois et deux formations intensives, dont la première axée sur les notions de base et destinée aux débutants s’est tenue en mars dernier. La deuxième, centrée sur des connaissances plus approfondies, est prévue au cours du mois d’avril et s’adresse à des candidats avancés dans leur projet entrepreneurial. Enfin, au calendrier des activités 2025 figure une soirée réseautage des entrepreneurs de la région.

Toutefois l’accompagnement individualisé et les sessions de mentorat entre les nouveaux venus et les candidats expérimentés, maillons essentiels du programme, ont été maintenus.

Ainsi 16 participants bénéficient à l’heure actuelle de ce suivi renforcé et de qualité. En outre, avec une moyenne de deux vagues de 10 à 15 personnes par année, cette initiative fondamentale du plan d’action de la CFA Hamilton, a propulsé une soixantaine de chefs d’entreprises depuis sa mise en place.

Pour la coordonnatrice des CFA du Centre-Sud-Ouest ontarien, Nabila Sissaoui, ce programme est salutaire du fait de sa portée multidimensionnelle. « Nous avons de nouveaux entrepreneurs ou petites entreprises qui contribuent non seulement au développement économique de la communauté et de la ville de Hamilton mais également à celui de la société canadienne. Pour l’avenir, ces entreprises francophones participeront à la création de nouveaux emplois », précise-t-elle.

Mme Sissaoui estime que le programme Élan F pourrait prendre de l’ampleur pour générer un impact encore plus significatif. « Mon souhait est que nous ayons plus de partenariats. Pourquoi pas un centre communautaire en entrepreneuriat qui regrouperait nouveaux et anciens participants, et qui offrirait de façon continue des formations, de l’appui personnalisé aux futurs entrepreneurs », conclut-elle.

Photo : Ghayt El Gouach et Nabila Sissaoui des Communautés francophones accueillantes (Crédit : Le Régional)