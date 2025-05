Yolande Melono

Le gouvernement ontarien s’engage dans l’éducation supérieure pour braver les nombreux défis du XXIe siècle et particulièrement l’incertitude économique provoquée par les États-Unis avec la hausse des droits de douanes de 25 % imposée sur tous les produits d’acier et d’aluminium.

Le 22 avril dernier, l’Ontario a alloué 750 millions $ en appui aux programmes de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STIM) dans les collèges et les universités de la province, afin de protéger et de renforcer la main-d’œuvre courante et future de l’Ontario.

En effet, face à un monde en perpétuelle évolution, l’enseignement des STIM est plus essentiel que jamais. Cette formation aide les étudiants à s’adapter, à s’épanouir, à développer les compétences en matière de résolution de problèmes, d’apprentissage autonome et de collaboration. Par ailleurs, le personnel spécialisé dans le domaine des STIM joue un rôle capital dans l’économie canadienne en ce qui concerne l’innovation, le développement technologique, l’automatisation, les infrastructures et l’économie verte. La filière offre aux étudiants des débouchés dans des domaines clés et les prépare à travailler dans un contexte d’économie durable.

Ainsi, ces fonds financeront environ 20 500 places par année dans les STIM, ce qui permettra de créer une niche de main-d’œuvre qualifiée et positionnera la province parmi les destinations les plus compétitives du G7 pour l’investissement, la création d’emplois et les affaires.

Ce montant, ajouté à l’investissement de 1,3 milliard $ antérieurement annoncé par le gouvernement pour assurer la stabilité financière à long terme des établissements d’éducation postsecondaires de la province, marque le soutien financier le plus significatif dans l’éducation postsecondaire en Ontario.

« Les collèges et les universités jouent un rôle essentiel pour notre économie, car ils nous dotent d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Cet investissement augmentera la capacité de formation dans nos collèges et nos universités, offrira aux étudiants l’accès à des emplois bien rémunérés et garantira le maintien d’une main-d’œuvre d’excellence pour les décennies à venir », a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité.

Selon Collèges Ontario en outre, sur les 750 millions $ annoncés pour le développement des STIM, 12 millions sont octroyés aux collèges publics.

« Nous nous réjouissons de cette annonce de financement qui appuie des programmes postsecondaires dans des domaines prioritaires. La distribution de ces fonds étant liée aux cibles d’étudiants soumises, dans le cadre des ententes de mandat stratégiques, par les établissements postsecondaires auprès de leur ministère de tutelle, il est pour l’instant prématuré d’évaluer avec précision les retombées financières que cette enveloppe aura pour le Collège Boréal et pour ses homologues », a souligné sa vice-présidente à l’Enseignement, Paulette Bonin.

« Le Collège La Cité accueille favorablement l’investissement du gouvernement dans des professions en forte demande, et salue la confiance accordée à l’expertise des institutions postsecondaires pour former la relève et assurer la mise à niveau des employés. En ce moment, toutefois, le Collège ne connaît pas le montant qui lui sera octroyé et les conditions liées au financement annoncé », renchérit l’équipe des Communications et des relations publiques de l’établissement.

À titre indicatif, les institutions postsecondaires soutenus par les fonds publics peuvent bénéficier de ce financement STIM, dès la signature de leur accord de financement de fonctionnement pour la période 2025-2030, récemment finalisé.

Photo : Paulette Bonin (Crédit : Collège Boréal)