Alexia Grousson

Le 26 avril, le Centre francophone Hamilton (CFH) a organisé une soirée de quilles pour exprimer sa reconnaissance envers ses bénévoles et saluer leur engagement constant. Cet événement convivial visait à souligner l’importance de leur contribution au sein de la communauté francophone locale.

« Nous sommes une petite équipe au Centre. Sans l’aide infaillible de nos bénévoles, nous ne serions pas en mesure d’offrir autant d’activités et d’événements à la communauté. Ils donnent de leur temps gratuitement pour nous. Parfois, nous avons même le double de volontaires que prévu ! Cela nous fait chaud au cœur de constater qu’ils sont toujours là pour nous soutenir, et voulions les remercier sincèrement », commente Popina Muanga, responsable des projets artistiques et communautaires au CFH.

Une quinzaine de bénévoles étaient présents à cette soirée organisée en leur honneur. Parmi eux se trouvaient plusieurs jeunes des écoles secondaires locales. Ces derniers ont apporté une vague d’énergie et ont démontré un fort enthousiasme pour l’activité. Répartis en trois équipes, les participants ont disputé plusieurs parties de quilles pendant deux heures, dans une ambiance détendue et joyeuse.

« C’était la première fois que nous proposions une soirée de reconnaissance sous forme de parties de quilles. C’est une activité ludique, accessible à tous, qui permet aux gens de mieux se connaître en petits groupes. Que l’on soit débutant ou expert, c’est une activité qui rassemble et qui plaît généralement à tout le monde. Nous avons passé un excellent moment et nous avons beaucoup ri », ajoute Mme Muanga.

Pour certains bénévoles, c’était leur première soirée de reconnaissance. Pour d’autres, il s’agissait d’un rendez-vous désormais familier. Le directeur général du CFH, Lanciné Koulibaly, a clôturé la soirée en exprimant sa reconnaissance lors d’un discours soulignant l’engagement de ces personnes dévouées. Le CFH espère poursuivre cette tradition.

Photo (CFH) : Des bénévoles du CFH réunis lors d’une soirée de reconnaissance au bowling.