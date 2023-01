Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 1,8 million $ pour aider à créer 30 logements abordables à Cambridge. Situé au 27, rue Cambridge, le KW Urban Native Wigwam Project aura 23 logements locatifs abordables d’une chambre à coucher et sept logements locatifs abordables de deux chambres à coucher qui seront tous adaptés sur le plan culturel et offriront des services de soutien aux ménages autochtones vulnérables en quête d’un logement stable.

Les installations comprendront également un espace communautaire pour les résidents de Cambridge issus de Premières Nations et de communautés métisses et inuites. Sécuritaire et inclusif sur le plan culturel, l’espace pourra être utilisé pour des cérémonies traditionnelles et des expériences culturelles autochtones.

« Les politiques de notre gouvernement ont donné des résultats sans précédent en permettant la construction plus rapide de logements, ce qui s’ajoute aux investissements de près de 4,4 milliards $ que nous avons faits au cours des trois dernières années pour créer des logements communautaires et logements avec services de soutien, et lutter contre l’itinérance. Nous poursuivons aussi nos efforts pour accroître l’accès des personnes à risque ou en situation d’itinérance aux soutiens offerts dans le domaine de la santé mentale et de la lutte contre la toxicomanie », a affirmé le ministre associé Michael Parsa. Le logement communautaire et avec services de soutien est une composante critique de notre engagement envers la construction de 1,5 million de nouvelles habitations au cours des 10 prochaines années pour faire en sorte que tous les Ontariens, et surtout les plus vulnérables, aient un logement qui satisfait leurs besoins et leur budget. »

Situés au centre-ville de Cambridge, les logements seront à proximité de commerces, d’épiceries, d’une bibliothèque, de pharmacies, de transports collectifs et de possibilités d’emploi.

Le gouvernement de l’Ontario investit également 25 millions $ de plus par année dans son nouveau Programme de prévention de l’itinérance. Ce nouveau programme simplifie et rationalise les activités de fonctionnement pour que les gestionnaires de services municipaux puissent consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps auprès de leurs clients à trouver des logements et d’autres services de soutien, et à aider les personnes à risque d’itinérance à conserver leur logement. Les fonds additionnels font passer l’investissement annuel total de l’Ontario dans le programme à près de 464 millions $.

« Cette annonce est une merveilleuse nouvelle pour Cambridge et la communauté autochtone, a indiqué le député provincial Brian Riddell. Ces logements offriront une foule d’avantages aux personnes qui y habitent, dont un chez-soi sécuritaire et abordable, ce que nous méritons tous. Cet investissement dans notre collectivité aura un effet énorme sur nos efforts collectifs en vue de répondre aux besoins en matière de logements abordables à Cambridge et partout dans la province. »

Le gouvernement de l’Ontario a aussi accru les mesures de soutien offertes dans le cadre du Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones, qui passera de 13,3 millions $ en 2021-2022 à 30 millions $ au cours du présent exercice. Ce programme procure de l’aide au logement et des services de soutien aux personnes autochtones qui sont à risque ou en situation d’itinérance, et plus particulièrement les personnes en situation d’itinérance chronique, les jeunes itinérants et les personnes en situation d’itinérance à la suite de leur sortie d’un établissement financé par la province.

« Notre gouvernement est déterminé à créer des lieux abordables pour les personnes les plus vulnérables afin qu’elles puissent prendre véritablement part à la vie communautaire », conclut Greg Rickford, le ministre des Affaires autochtones.

Source : Gouvernement de l’Ontario

Photo : Michael Parsa