Le gouvernement de l’Ontario accorde jusqu’à 1,1 million $ de financement supplémentaire pour assurer la réussite des Jeux d’été du Canada de 2022, afin de compenser les coûts accrus découlant du report des Jeux en raison de la pandémie de COVID-19. Grâce à cet investissement, le gouvernement a fourni plus de 40 millions $ en fonds d’immobilisations et de fonctionnement pour soutenir les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et les spectateurs qui assisteront aux Jeux en août.

« Les Jeux d’été du Canada sont un catalyseur de la croissance du sport et des loisirs dans tout le pays, et offrent aux athlètes la possibilité de poursuivre l’excellence, a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. L’Ontario se réjouit de pouvoir accueillir en 2022 cette compétition multisports passionnante que les communautés locales, les athlètes et les visiteurs de tout le Canada peuvent attendre avec impatience, alors que le secteur du sport se remet des effets de la pandémie. »

Les Jeux d’été de 2022 accueilleront 5000 participants qui s’affronteront dans une gamme d’activités sportives estivales, notamment l’athlétisme, la natation et la crosse, sur une période de deux semaines. Les Jeux devraient être les plus importants jamais organisés, avec plus de 200 000 spectateurs attendus de partout au pays.

L’investissement du gouvernement dans l’accueil d’événements sportifs fait partie de son engagement à alimenter le double résultat de la province : soutenir la croissance économique et renforcer le tissu social de l’Ontario. Les Jeux attireront des visiteurs, créeront des emplois locaux et feront en sorte que l’Ontario devienne la destination de choix pour les événements nationaux et internationaux, tout en cultivant la fierté des gens et la fierté du lieu chez les athlètes, les résidents et les visiteurs.

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement de l’Ontario d’avoir accordé un financement supplémentaire aux Jeux d’été du Canada, a déclaré Doug Hamilton, président du conseil d’administration des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Lorsque Niagara s’est initialement vu attribuer les Jeux en 2017, personne n’aurait pu prévoir les défis créés par la pandémie de COVID-19, qui nous a finalement obligés à reporter notre événement à 2022. Cependant, grâce à ce soutien supplémentaire, nous serons en mesure de mieux surmonter ces défis et d’accueillir les Jeux de la manière dont ils ont été envisagés à l’origine. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture