Le 21 février dernier, la Table interagence du Niagara tenait sa réunion au Club LaSalle de St. Catharines. Plusieurs sujets ont été abordés dont l’un touchera toute la région en 2021. C’est en effet dans deux ans que le Niagara accueillera les Jeux d’été du Canada, un événement bilingue pour lequel les organismes francophones entendent bien s’impliquer à fond.

Susan Morin, de chez Entreprise Niagara, une des deux coprésidentes de la Table, a expliqué à ce propos que les Jeux d’hiver qui se tiennent cette année à Red Deer, en Alberta, ont fait appel à elle et à quelques autres résidents du Niagara pour contribuer au respect des langues officielles. Cette occasion de rencontrer les responsables et les organisateurs constitue aussi une bonne façon de se préparer à solutionner les problèmes de logistique et de traduction qui pourraient se manifester lors des jeux du Niagara.

Les membres de l’Interagence ont alors échangé sur ce que cet événement comportera en termes de préparation, de bénévolat et, de façon générale, d’engagement de la communauté. Ce sera le temps ou jamais de mettre en valeur la dimension francophone de la région. À ce chapitre, les organismes et institutions de langue française qui feront leur part dans l’organisation des prochains Jeux d’été devraient avoir en tête les retombées recherchées pour les francophones.

Comme à toutes les réunions de la Table Interagence, bien d’autres points figuraient à l’ordre du jour. C’est ainsi qu’il a été question des ponts à bâtir entre la région du Niagara et celle de Hamilton. Des contacts ont été noués avec l’ACFO et le Centre francophone qui se trouvent dans cette ville. L’autre coprésidente de la Table, Lucie Huot, de chez CERF Niagara, a expliqué les avantages à ce que les deux communautés travaillent davantage ensemble. Peut-être pourrait-il y avoir, dans le futur, une rencontre commune entre les deux Tables qui se tiendrait, par exemple, une fois par année.

La mise à jour des comités et des organismes a permis de prendre connaissance des nouveautés du côté des uns et des autres et de faire le point sur l’actualité des derniers jours. Joanne Bovine, de chez Contact Niagara, a notamment fait état du projet de carrefour jeunesse. En effet, la région du Niagara fait partie des dix communautés en Ontario qui implanteront un « carrefour bien-être pour les jeunes », dont le mandat sera de veiller à la promotion de la santé mentale et du traitement des problèmes de toxicomanie auprès des 12 à 25 ans en offrant des services sans rendez-vous, sans obstacle et facile d’accès. Il y aura trois bureaux satellites dont l’un se trouvera au Centre de santé à Welland.

Les contours exacts de cette initiative restent à déterminer, en partie par les préférences et suggestions des utilisateurs.

Yolande Lécuyer, présidente de La Maison de la culture francophone du Niagara, avait aussi quelques nouvelles à partager : des liens ont été tissés avec le Centre francophone Hamilton, le concours Épelle-moi Canada bat son plein, le camp de robotique sera de retour l’été prochain, etc. L’organisme planifie également la visite d’un chansonnier, Paul Meslet, qui se produira le 24 mars. Qui plus est, en juin, le Festival des roses de Welland devrait selon toute vraisemblance comporter un volet francophone auquel La Maison de la culture contribuera.

Les prochains mois seront donc riches en activités et innovations pour les Franco-Ontariens du Niagara.