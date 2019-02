Le 23 février dernier, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara tenait son gala du Mois de l’histoire des Noirs. L’activité, toujours très courue, fut ponctuée de prestations artistiques de toutes sortes qui ont donné, en danse et en musique, un aperçu des cultures africaines et de leur influence jusque sous nos latitudes. L’assistance n’est pas restée passive puisqu’en fin de soirée ce fut à son tour de s’emparer de la piste de danse et de se déhancher sur des chansons d’hier et d’aujourd’hui.