Les membres de la Table interagence du Niagara ont eu une rencontre virtuelle le 30 août pour faire le point sur les activités qui ont retenu leur attention au cours de l’été et échanger l’information sur celles à venir dans le cadre de la rentrée scolaire.

Susan Morin d’Entreprise Niagara a présidé la réunion et d’entrée de jeu, elle a invité Jean Chartrand du Centre communautaire Le Griffon à résumer l’immense succès du pavillon francophone à Place Niagara au cours des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. M. Chartrand et son épouse Melinda ont coordonné les activités du Pavillon avec l’aide d’autres bénévoles et employés de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Mme Morin a remercié chaleureusement les conseils scolaires pour avoir permis par leurs contributions généreuses de présenter des spectacles francophones sous la tente du Pavillon tout au long des Jeux, de même que le journal Le Régional pour la couverture des événements.

Suzanne Coutu du CERF Niagara a confirmé que ses employés et elle avaient visité le avillon francophone et avaient été grandement impressionnés par l’énergie qui y régnait et la visibilité de la francophonie locale.

Lever du drapeau franco-ontarien

Une discussion a suivi sur les activités liées au lever du drapeau franco-ontarien le 25 septembre avec Muriel Thibault-Gauthier. L’idée a été lancée d’organiser un événement centralisateur dans un seul endroit où il pourrait y avoir de nombreux élèves et peut-être un spectacle en français commandité par Le Griffon. Les intervenants se sont entendus pour travailler ensemble dans ce dossier et une annonce définitive sur l’événement principal dans le Niagara sera annoncé prochainement.

Mise à jour des comités

Lors des mises à jour des comités, Suzanne Coutu a indiqué que CERF Niagara cherche à moderniser le site Bonjour Niagara au cours des six prochains mois.

Du côté des aînés, Muriel Thibault-Gauthier a annoncé que le dimanche 18 septembre aura lieu l’activité de clôture du centenaire de la paroisse Sacré-Cœur avec une messe à 11 h où seront honorés les groupes, organismes et autres personnes qui ont permis à la paroisse de se rendre à 100 ans avec succès.

« Il y aura également un dîner et l’ouverture officielle de la Bibliothèque soleil pour les aînés et les enfants qui est située au sous-sol de l’église, dit-elle. Et autre bonne nouvelle, le Clin d’œil amical sera imprimé et livré directement aux aînés du Sud-Ouest cet automne car beaucoup d’entre eux n’ont pas d’ordinateurs ou ne savent pas comment s’en servir. La plupart d’entre eux préfèrent avoir une copie papier pour participer aux jeux. » Mme Thibault-Gauthier a reçu une bourse de Desjardins pour produire les versions imprimées et les distribuer par la poste.

Sur le plan de l’immigration, Mikhaela Sullivan du Réseau d’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest a confirmé que beaucoup de familles réfugiées francophones refusées par le Québec sont arrivées dans le Niagara cet été.

« Il y avait plusieurs situations d’urgence et dramatiques à gérer, dit-elle. Immigration Canada croit qu’il y a beaucoup de place dans notre région pour accueillir les immigrants francophones. »

Secteur de la petite enfance, Christina Clark de La Boîte à soleil a confirmé que leurs garderies adhéreront à la nouvelle entente gouvernementale pour les frais de garde à 10 $ par jour pour aider les familles francophones de la région.

En terminant, Linda Johnston de l’ABC Communautaire a confirmé que son organisme rouvrait ses portes le 6 septembre et que l’Assemblée générale annuelle aura lieu à la fin du mois. Au moment d’aller sous presse, la date restait à confirmer.