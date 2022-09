L’Équipe Santé Ontario Niagara (ÉSON) a présenté, le 25 août, aux résidents de la région un aperçu de l’objectif et des initiatives de l’organisme au Fort Erie Native Friendship Centre. Cette séance d’information était la première de plusieurs autres qui auront lieu dans diverses communautés au cours des prochaines semaines.

Le mandat de ÉSON, ses activités récentes et son nouveau site Web ont été présentés aux participants. La séance a également été une occasion pour le public de donner son avis sur la manière dont il souhaite s’impliquer dans ce nouveau modèle de prestation de soins de santé.

« Nous nous sommes engagés, par le biais d’une initiative du ministère de la Santé de l’Ontario, à travailler en tant qu’équipe coordonnée pour fournir un service, du soutien et des soins exceptionnels aux patients, aux clients, aux familles et aux soignants, et aujourd’hui, nous avons eu l’occasion de démontrer comment nous travaillons ensemble, a mentionné Sabrina Piluso, directrice de la planification d’ÉSON.

« Récemment, l’ÉSON a réussi à recevoir un financement pour l’innovation dans le domaine des ressources humaines en santé qui a permis de soutenir un large éventail d’initiatives telles que des cliniques de vaccination pour les populations vulnérables par le biais de cliniques mobiles, le renforcement des capacités en matière de soins palliatifs et la dotation en personnel supplémentaire pour combler les arriérés de dépistage du cancer. De plus, l’accent a été placé sur la mise en œuvre de Virtual Urgent Care et SCOPE Niagara pour améliorer les soins aux patients-clients dans la région de Niagara. »

Le site Web convivial de l’ÉSON, www.noht-eson.ca, permet à la communauté d’accéder facilement aux informations et aux ressources. Le site permet également aux résidents de Niagara de se tenir informés des initiatives et des programmes de l’Équipe Santé Ontario (ÉSO).

« Ce nouveau site Web est un excellent exemple de l’engagement commun des partenaires de l’Équipe Santé Ontario Niagara à créer et à améliorer continuellement l’information, l’accès et les expériences pour les résidents que nous desservons », a ajouté Mme Piluso. Nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades, mais au fur et à mesure que notre ÉSO mûrit, notre site Web s’étendra pour devenir un lieu où l’on peut accéder à l’information sur les partenaires locaux ou fournir une autre option pour se connecter avec un fournisseur de services ou un organisme de soins de santé, ainsi que pour fournir des commentaires, rester informé et s’impliquer. »

Alors que, si le site Web est nouveau, l’équipe ne l’est pas, et elle existe depuis deux ans.

Au cours de cette période, les relations et les partenariats ont continué à être renforcés entre les partenaires de soins de santé alors que l’ÉSON a progressé dans la conception de soins de santé centrés sur le patient et fondés sur l’équité en santé, l’engagement et les besoins des résidents de Niagara.

Les ÉSO ont été introduites par le gouvernement de l’Ontario en 2019 afin d’offrir une nouvelle façon d’organiser et de fournir des soins qui sont davantage liés aux patients-clients dans leurs communautés. Les partenaires de l’ÉSON offrent un large éventail de services – les soins primaires, les soins à domicile, les services d’urgence, la santé publique, les services sociaux, la santé mentale et la toxicomanie, les soins de longue durée, la réadaptation et les soins actifs – dans le Niagara.

Les prochaines séances d’information en français de l’ÉSON auront lieu au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara le mardi 13 septembre à 10 h et via Zoom le jeudi 15 septembre à 18 h 30. Le public peut s’inscrire aux prochaines sessions en consultant le site www.noht-eson.ca

Source : Équipe Santé Ontario Niagara