Richard Caumartin

Les intervenants francophones de la communauté de Hamilton ont participé à une rencontre virtuelle de l’Interagence le mardi 9 mai. Parmi les organismes représentés autour de cette Table de concertation figuraient l’ACFO-Hamilton, le Collège Boréal, le Centre francophone, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, la Fédération des retraités et des aînés francophones de l’Ontario, l’Entité 2 et le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN).

Joséphine Adegnon, coprésidente de l’Interagence et coordonnatrice à l’ACFO-Hamilton, animait la rencontre au cours de laquelle les participants ont fait une mise à jour de leurs activités et nouveautés.

Bonaventure Otshudi du CSCHN a mentionné que les représentants des organismes du Niagara tels que l’ABC communautaire, CERF Niagara, l’Entité 2 et le CSCHN se sont rencontrés à plusieurs reprises pour s’interroger sur la façon de pouvoir offrir des services aux nombreux demandeurs d’asile francophones toujours retenus à la frontière canado-américaine.

Sylvie Charron, de l’Association francophone en éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSÉO), a parlé de l’état de crise dans laquelle se trouvent les agences de services de garde partout dans la province avec une pénurie d’employés et un grave problème de rétention.

« Des centres et garderies francophones ferment leurs portes et les organismes se consultent pour trouver des solutions », constate Mme Charron. Une cinquantaine de directions de ces centres sont d’ailleurs inscrites à des rencontres, organisées par l’AFÉSÉO) qui auront lieu à Toronto les 24 et 25 mai pour trouver ensemble des pistes de solution.

Julie Jardel, directrice générale du Centre francophone Hamilton (CFH), a indiqué que ses bénévoles et elle sont en pleine planification du FrancoFEST qui se tiendra au parc Gage du 16 au 18 juin. Elle a invité les organismes à commanditer l’événement qui mettra en vedette le groupe LGS et Abel Maxwell. Le calendrier complet sera affiché sur le site Web du CFH. L’organisme a également terminé sa planification stratégique et la partagera avec les organismes de la région prochainement.

Pour sa part, Joséphine Adegnon a annoncé que l’ACFO-Hamilton organisera un troisième dîner-réseautage en octobre et que le format pourrait changer.

Sur le plan opérationnel de la Table, un nouveau plan épuré est en préparation pour cibler des objectifs et actions réalisables pour le comité. « Ce que l’on cherche par ce travail, c’est de se doter d’une feuille de route avec des éléments concrets, donc un plan plus lisible, avec des objectifs plus clairs. Pour cela, il faut faire un bilan de ce qui a été accompli, car la visibilité de la francophonie n’a pas beaucoup changé », explique Mme Adegnon.

Pour le nouveau plan, les intervenants aimeraient identifier des actions collectives à mener pendant des périodes marquantes pour la francophonie (Mois de l’histoire des Noirs, Semaine de l’immigration francophone, Mois de la Francophonie, Journée des Franco-Ontariens).

La rencontre s’est terminée avec une discussion sur la possibilité qu’un organisme membre de l’Interagence puisse faire une demande de subvention pour aider à mieux structurer la Table et avoir un employé pour la représentation et la coordination.

La prochaine rencontre aura lieu le 20 juin au CSCHN.

Photo : : Joséphine Adegnon