Dans un contexte où la demande de main-d’œuvre qualifiée explose, le projet Sérinitii sensibilise les jeunes, les parents et nouveaux arrivants francophones. Il déconstruit les préjugés, ouvre des perspectives professionnelles concrètes et contribue à la vitalité socio-économique et linguistique du centre-sud-ouest de l’Ontario.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

L’Ontario vient d’annoncer un investissement de 3 millions $ pour soutenir des organismes et entreprises francophones afin de renforcer la culture francophone et l’économie, par le biais du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) 2025-2026. Le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (Réseau) profite de cette subvention, ce qui aide à renforcer des initiatives telle Sérinitii et à assurer leur viabilité dans le CSO.

Mené par le Réseau et soutenu par de nombreux partenaires locaux, le programme vise à sensibiliser, informer les jeunes, les parents et les personnes immigrantes francophones vers les 144 métiers spécialisés.

Présentement dans sa phase pilote, la démarche fait ses débuts dans le Niagara avec l’organisme CERF Niagara puis prévoit d’élargir sa programmation dans tout le Sud-Ouest. D’ici 2026, un emploi sur cinq devrait relever de ce secteur et, d’ici 2031, plus de 100 000 travailleurs qualifiés supplémentaires seront nécessaires. Sérinitii s’attaque directement à cet enjeu, en déconstruisant les préjugés souvent associés aux métiers spécialisés et en mettant de l’avant leur potentiel en termes de stabilité, de rémunération et d’évolution de carrière.

« Beaucoup de personnes associent encore les métiers spécialisés à des emplois pénibles et peu valorisants, alors que ce sont aujourd’hui des carrières d’avenir », explique Alain Dobi, directeur du Réseau. Pour atteindre ses objectifs, l’organisme mise sur des activités concrètes et accessibles. L’initiative accompagne les familles et les nouveaux arrivants à l’occasion de foires de métiers déjà existantes, organisées notamment dans les écoles secondaires par le biais du Programme d’apprentissage des jeunes de l’Ontario (PAJO), mais aussi dans le cadre d’entreprises collectives telles que Prochain Niveau Ontario ou encore les rencontres menées par divers regroupements professionnels.

Ces événements prennent différentes formes : découvertes sur le terrain, témoignages de travailleurs, rencontres avec des employeurs, modules de vulgarisation et séances d’information. Les participants peuvent ainsi se familiariser avec la réalité des métiers spécialisés, leur rôle dans la société et leur importance pour l’économie locale.

« Dans chaque activité, l’objectif est de rapprocher les jeunes et leurs parents du marché du travail. Ces derniers pourront jouer un grand rôle pour ce qui est d’encourager les enfants à s’orienter vers des secteurs d’avenir », souligne M. Dobi.

L’un des volets majeurs de Sérinitii repose sur son impact en matière d’intégration socio-économique. À court terme, il vise à susciter l’intérêt et développer les compétences des immigrants francophones. À moyen terme, il favorise leur accès aux formations accélérées, aux certifications et aux programmes d’apprentissage. À long terme, le projet espère voir une augmentation significative du nombre de participants qui exercent un métier spécialisé, ce qui permettrait d’enrayer la pénurie de main-d’œuvre et dynamiser les communautés francophones du Centre-Sud-Ouest ontarien.

Au-delà des activités de sensibilisation, le programme prévoit la diffusion de guides métiers, de vidéos et de webinaires ainsi que la mise en place d’un suivi post-initiative par le biais d’enquêtes, d’entrevues et de groupes de discussion. Un comité consultatif permanent suivra également l’évolution des besoins francophones en matière d’emploi.

Enfin, l’un des points forts de Sérinitii réside dans son approche collaborative. Par le renforcement des liens avec les employeurs locaux, le soutien à la régionalisation de l’immigration francophone et la valorisation des travailleurs immigrés, la démarche contribue à un environnement inclusif propice à l’épanouissement des talents francophones.

Photo : Les partenaires et intervenants de cette initiative accompagneront les nouveaux arrivants à l’occasion de foires de métiers à Hamilton ou Niagara. (Crédit : CERF Niagara)