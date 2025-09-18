

Nouveau service dans l’INDEX des services en français



Richard Caumartin

Robert Martin est originaire d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. Son épouse Mariette Potvin et lui sont arrivés à Welland il y a 13 ans pour y rejoindre leurs enfants qui habitent tous dans la région. Il travaille, depuis son arrivée, au Foyer Richelieu comme aide en soins de santé pour les personnes âgées.

« J’ai ouvert mon restaurant le 1er octobre 2024 et, au début, c’était simplement pour aider les personnes dans la rue, pour donner des hot dogs aux personnes qui ont faim », raconte humblement Robert Martin rajoutant qu’il a été inspiré par plus haut que lui. Au fur et à mesure, il a amélioré le service du prêt à emporter et a reçu ses permis de restaurant et celui de la Ville de Welland. Il a dû suivre le cours obligatoire de santé et sécurité pour la protection des aliments.

« Au printemps et cet été, les affaires ont commencé à rouler un peu plus pour nous grâce aux gens qui viennent et repartent satisfaits. Ils mettent des commentaires positifs sur nos hot dogs et notre poutine sur TikTok et Facebook. Ils font des vidéos et les mettent sur les réseaux sociaux pour nous, et ça a beaucoup aidé notre chiffre d’affaires », admet le propriétaire de Tasty Yummy Hot dog.

Ce qui différencie ce restaurant rapide, c’est son meilleur vendeur, un hot-dog de 12 pouces tout au bœuf et de qualité supérieur. « Nous faisons également de vraies poutines avec des frites fraîches coupées chaque jour, jamais congelées, avec la sauce à poutine québécoise, la meilleure au Québec, et du fromage en grains de la Fromagerie Saint-Albert. Nos clients adorent nos poutines et reviennent régulièrement pour s’en procurer », ajoute M. Martin. À 5 $ pour une poutine moyenne et 8 $ pour une large, c’est difficile de résister à la tentation.

Le restaurant ne peut recevoir de clients à l’intérieur étant la demeure familiale de Robert Martin mais il y a une table à pique-nique devant pour les clients qui veulent s’y asseoir pour manger. « Nous sommes principalement un restaurant pour emporter mais dans l’avenir, il n’est pas exclu que nous agrandissions pour recevoir les gens à l’intérieur », admet le restaurateur francophone. C’est son projet de retraite et il espère un jour ne vivre que des revenus du commerce.

Il a récemment ajouté un nouveau produit, le « Hot Pattie », un hamburger épicé. Il aimerait aussi mettre sur le menu une crêpe hot dog, produit qui selon lui connaîtrait beaucoup de succès. Il a aussi une popotte mobile, une roulotte qu’il déplace dans les festivals ou autres activités communautaires qui désirent offrir des hot dogs, frites, hamburgers et poutines à leurs visiteurs.

« J’aimerais que les francophones viennent m’encourager et goûter à mes hot dogs ou ma poutine au moins une fois pour constater que ce sont les meilleurs de la région. On mange bien chez nous! », conclut le sympathique restaurateur.

Tasty Yummy Hot dog est situé au 459, rue East Main à Welland. Le restaurant est ouvert du lundi au samedi, de midi à 19 h. Pour les coordonnées, consultez l’INDEX des services en français du Régional, sous la rubrique « RESTAURANT ».

Photo (Crédit : Tasty Yummy) : Le devant du restaurant Tasty Yummy sur la rue East Main à Welland