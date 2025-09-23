Le 25 septembre 2025, le drapeau franco-ontarien fêtera ses cinquante ans. Cinquante ans depuis qu’il fut hissé pour la première fois en 1975 à l’Université Laurentienne de Sudbury, par Gaétan Gervais et Michel Dupuis. Cinquante ans de luttes, d’avancées, de remises en question, mais aussi de célébrations et de fiertés.
Cependant, la francophonie ontarienne ne se limite pas à Ottawa, ni au Nord. Elle est aussi bien présente, vivante, courageuse dans des régions parfois oubliées comme le Niagara, où les écoles de langue française ont été, et demeurent, des bastions de résistance linguistique, des creusets de transmission culturelle, et désormais des laboratoires d’innovation pédagogique et identitaire.
La région du Niagara, reconnue pour ses chutes, son tourisme et ses vignobles, cache une autre réalité, plus discrète mais tout aussi puissante : celle d’une francophonie enracinée depuis plus de 200 ans, portée aujourd’hui par des écoles, des garderies et des organismes communautaires qui façonnent le visage contemporain et pluriel du Canada français.
L’éducation en français dans le Niagara : une histoire de luttes et de fondations
La présence francophone dans la région remonte aux missions jésuites du XVIIe siècle, mais c’est au XIXe siècle que les premières écoles catholiques francophones ont vu le jour, souvent rattachées à des paroisses. Ces établissements, modestes et isolés, ont permis aux familles francophones d’offrir à leurs enfants une éducation dans leur langue, malgré les pressions croissantes de l’anglicisation.
Le Règlement 17, adopté en 1912, interdisait l’usage du français comme langue d’enseignement. Il fut ressenti comme une claque violente à l’identité francophone. Pourtant, dans le Niagara comme ailleurs, les familles, les religieux et les enseignants ont résisté, parfois clandestinement. C’est cette détermination communautaire, souvent non documentée, qui mérite aujourd’hui d’être remise à l’honneur.
Ce n’est véritablement qu’à partir des années 1980, avec la reconnaissance accrue des droits linguistiques en Ontario, que l’on assiste à une restructuration progressive de l’éducation en langue française. Cette transformation prend une ampleur décisive en 1997-1998, avec la création officielle des conseils scolaires francophones.
C’est dans ce contexte qu’est fondé le Conseil scolaire Viamonde, né le 1er janvier 1998 de la fusion de plusieurs conseils scolaires publics francophones laïques situés dans le sud-ouest de l’Ontario et dans la région du Greater Golden Horseshoe, incluant la péninsule du Niagara. Ce conseil est responsable des écoles publiques de langue française, sous gouvernance laïque, et vise à offrir une éducation de qualité qui respecte la langue, la culture et les réalités des communautés locales francophones. Viamonde devient ainsi un pilier incontournable pour les francophones du Niagara, en leur garantissant un réseau d’écoles publiques modernes, bien équipées et solidement ancrées dans leur mandat linguistique et identitaire.
En parallèle, sur le versant catholique, naît le Conseil scolaire catholique MonAvenir, lui aussi formé en 1998, à la suite de la fusion de 13 conseils scolaires catholiques francophones. Connu sous le nom de Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) jusqu’en 2017, MonAvenir administre aujourd’hui plus de 15 000 élèves, répartis dans 44 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires, sur un territoire de plus de 40 000 km² — allant de la péninsule du Niagara jusqu’à Peterborough, et de Toronto jusqu’à la Baie Georgienne. Son siège social, le Centre d’éducation catholique Omer-Deslauriers, est situé à North York, Toronto.
Ces deux conseils scolaires — Viamonde et Mon Avenir — ont permis la mise en place, dans la région du Niagara, d’un réseau d’écoles francophones contemporaines, dotées de ressources modernes, de programmes pédagogiques adaptés, et surtout, d’une gouvernance autonome par et pour les francophones. Ils incarnent une véritable renaissance institutionnelle, longtemps attendue par les générations qui avaient résisté à l’effacement linguistique.
Une francophonie minoritaire, mais extraordinairement vivante
Dans le paysage linguistique du Niagara, la francophonie ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité de son ancrage, à la force de son engagement, et à sa capacité d’adaptation. Si les francophones y forment une minorité numérique, leur présence culturelle et éducative est bien réelle, et surtout, en constante évolution.
Au cœur de cette dynamique : un réseau d’écoles de langue française, publiques et catholiques, implantées dans les grandes municipalités de la région — de Niagara Falls à Welland, en passant par St. Catharines. Ces établissements sont bien plus que des lieux d’apprentissage : ils sont des carrefours identitaires, où l’on conjugue le passé, le présent et l’avenir de la francophonie.
Ce qui rend aujourd’hui ces écoles particulièrement vibrantes, c’est la diversité grandissante de leurs élèves. On y retrouve des jeunes issus de familles franco-ontariennes établies depuis plusieurs générations, mais aussi des enfants de nouveaux arrivants venus d’Afrique, des Caraïbes, d’Europe, du Moyen-Orient et d’ailleurs. Dans ces classes multilingues, le français devient un point de rencontre, un trait d’union, une langue de dialogue interculturel.
Ces milieux éducatifs s’ouvrent de plus en plus aux réalités complexes des jeunes d’aujourd’hui : on y aborde des thèmes comme l’inclusion, le racisme systémique, l’appartenance multiple, l’équité, et la réussite dans un monde globalisé. On y valorise les talents artistiques, l’expression orale, la pensée critique, la citoyenneté engagée.
Autrement dit, la francophonie du Niagara ne se contente pas de survivre : elle se redéfinit. Elle se construit dans l’action, dans la pluralité, dans la conviction que le français est une langue d’avenir.
Le 25 septembre : plus qu’un drapeau, un moment pédagogique et politique
Chaque année, le 25 septembre est célébré dans toutes les écoles de langue française du Niagara. On y hisse le drapeau, on y chante Notre Place, on y récite des poèmes, on y débat sur les enjeux linguistiques et culturels. Ce jour-là, les élèves apprennent que leur langue n’est pas un accident, mais une richesse fragile et puissante.
Mais au-delà du rituel, ce jour est un moment de réflexion pédagogique. Dans mes fonctions de directeur adjoint, je vois combien les enseignants s’approprient cette journée pour initier des projets citoyens, culturels, intergénérationnels. L’école devient alors un espace de résistance pacifique, où l’on enseigne à être francophone avec fierté et confiance.
Et c’est dans ces moments que le drapeau prend tout son sens : il n’est pas seulement un emblème. Il est le témoin vivant d’un héritage et le miroir d’un engagement à construire la suite.
Les défis bien réels d’une francophonie périphérique
Malgré les avancées remarquables et les récits porteurs d’espoir, les écoles francophones de la région du Niagara doivent composer avec des réalités complexes et persistantes. Des cohortes scolaires parfois réduites compromettent la stabilité à long terme de certaines écoles ou classes à option, rendant difficile la planification de programmes spécialisés ou le maintien de certaines offres éducatives. Sur le plan culturel et médiatique, les ressources en français demeurent limitées, ce qui restreint les occasions de vivre pleinement la francophonie en dehors du cadre scolaire. De plus, même si l’Université Brock propose des cours en français, l’absence d’un véritable campus universitaire francophone ou d’un centre postsecondaire spécialisé laisse un vide pour les élèves souhaitant poursuivre leur formation dans leur langue. À cela s’ajoute la pression constante de l’anglais, omniprésente dans l’espace public et les médias, qui s’infiltre jusque dans les foyers. Le risque d’assimilation linguistique, notamment chez les jeunes, est bien réel. Et pourtant, nos écoles continuent de rayonner, portées par l’engagement de leurs équipes éducatives, et soutenues par un réseau précieux de garderies francophones et d’organismes communautaires. Ensemble, ces acteurs forment un écosystème solidaire qui garde la langue française vivante et signifiante dans le quotidien des familles.
Pour les 50 prochaines années : rêver, planifier, investir
Avec cette étape historique de la célébration des 50 ans du drapeau franco-ontarien, une page importante se tourne, mais surtout, une nouvelle s’ouvre. Ce jalon mémoriel nous oblige collectivement à regarder vers l’avenir. Que voulons-nous célébrer en 2075, lorsque nous franchirons le cap des 100 ans ? Quels rêves, quelles institutions, quelles voix francophones porteront fièrement les espoirs d’une communauté encore plus forte, inclusive et résiliente dans la région du Niagara ?
Cela suppose d’investir dès aujourd’hui dans l’éducation francophone, de la petite enfance jusqu’au postsecondaire, en valorisant notamment la formation professionnelle, l’entrepreneuriat social et les arts. Il nous faut tisser des passerelles solides entre les écoles, les garderies, les universités, les centres communautaires et les familles, pour créer un tissu social francophone cohérent et dynamique. L’idée d’un centre régional d’archives et de mémoire vivante pourrait jouer un rôle capital dans la transmission intergénérationnelle et la reconnaissance de notre patrimoine immatériel. Par ailleurs, les médias communautaires et les productions culturelles locales doivent être soutenus, promus et financés, car ils racontent notre histoire au présent et inspirent l’avenir.
Enfin, il est temps de mobiliser les municipalités et les instances régionales autour d’un véritable projet linguistique et culturel francophone : des politiques inclusives, des services publics réellement accessibles en français, une signalisation bilingue valorisante, et un engagement des décideurs locaux à faire de la francophonie un levier de développement social et économique.
En célébrant les 50 ans du drapeau, nous ne faisons pas que tourner une page : nous traçons les contours d’un avenir francophone puissant, enraciné dans le Niagara. Le moment d’agir, c’est maintenant.
Ici, maintenant, ensemble : La francophonie éducative du Niagara s’élève
À l’heure où le drapeau franco-ontarien célèbre son cinquantième anniversaire, un vent de mémoire et de renouveau souffle sur la région du Niagara. Ce drapeau, bien plus qu’un symbole, incarne une trajectoire collective, faite de luttes, de résilience, de conquêtes discrètes mais puissantes. Dans le Niagara, il flotte fièrement sur une terre où l’histoire francophone s’écrit chaque jour, au détour d’une salle de classe, dans un service de garde, dans une bibliothèque scolaire ou au sein d’un organisme communautaire. Ici, la francophonie ne se mesure pas au poids des chiffres, mais à la profondeur des engagements.
Chaque enfant accueilli dans une garderie francophone apprend à nommer le monde dans la langue de ses parents, de ses ancêtres ou de ses éducatrices. Chaque élève qui franchit les portes d’une école de langue française, qu’elle soit catholique ou publique, découvre un horizon de savoirs et de fiertés partagées. Chaque famille qui choisit le français comme langue d’éducation pose un geste d’appartenance, un acte de résistance joyeuse contre l’effacement culturel. Chaque organisme communautaire, chaque centre culturel, chaque parent bénévole contribue à une architecture vivante qui maintient la langue en éveil.
Dans la péninsule du Niagara, nous ne sommes pas simplement une minorité linguistique : nous sommes une communauté éducative dynamique, une mosaïque d’héritages et d’espérances, où se croisent les racines franco-ontariennes historiques et les voix nouvelles venues de partout dans la francophonie mondiale. Enseignants, éducateurs de la petite enfance, directions d’écoles, familles, leaders communautaires, artistes, jeunes et aînés — ensemble, nous formons une chaîne de transmission qui résiste à l’assimilation, qui célèbre la pluralité, et qui croit fermement en l’avenir.
Le drapeau franco-ontarien est donc bien plus qu’un emblème : il est un souffle de continuité, un appel à l’audace, une promesse collective. Une promesse de bâtir, ici et maintenant, les fondations solides d’une francophonie dans la région du Niagara innovante, inclusive et inspirante. Une promesse d’honorer nos pionniers tout en ouvrant la voie à de nouvelles générations de bâtisseurs francophones.
Aux bâtisseurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain
À mes collègues éducateurs, à nos élèves, à leurs familles, aux pionniers qui ont pavé la voie, et à tous les nouveaux visages qui enrichissent aujourd’hui la francophonie dans la région du Niagara — levons ensemble notre regard et notre voix. Car hisser haut les couleurs du drapeau franco-ontarien, c’est bien plus qu’un geste symbolique : c’est un engagement profond envers une identité vivante, plurielle et enracinée.
Aujourd’hui, plus que jamais, ces couleurs nous ressemblent et nous rassemblent. Elles incarnent notre histoire, nos luttes, nos victoires discrètes et nos rêves tenaces. Elles traduisent l’ambition collective de bâtir un avenir où le français, dans toute sa diversité, est transmis avec fierté, célébré avec passion et défendu avec courage.
Continuons de porter ensemble cette flamme, dans nos écoles, nos garderies, nos foyers, nos rues, nos lieux de mémoire et d’avenir. Car c’est dans la continuité des gestes quotidiens, dans l’audace pédagogique, dans les liens intergénérationnels et dans la solidarité communautaire que la francophonie dans la région du Niagara trace sa voie — forte, résiliente, et profondément humaine.