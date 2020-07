Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) vient d’annoncer que l’École secondaire catholique Jean-Vanier située à Welland sera dorénavant nommée École secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf. Ce nom a été adopté au cours de la séance extraordinaire du Conseil le mercredi 15 juillet. L’école, qui a ouvert ses portes en septembre 1993, accueille des élèves de la 7e à la 12e année.

En février 2020, l’organisation L’Arche internationale révélait que Jean Vanier avait entretenu des relations abusives avec plusieurs femmes. Depuis lors, la communauté scolaire de cette école entreprenait un processus de consultation pour renommer l’école sous le signe d’un modèle rassembleur pour la communauté catholique francophone qui témoigne de l’amour et du respect d’autrui.

Saint Jean de Brébeuf, missionnaire jésuite arrivé à Québec en 1625, est le fondateur de la mission huronne. On attribue à Jean de Brébeuf deux traits missionnaires qui sont toujours pertinents aujourd’hui : son souci d’inculturation et son désir de rendre le Christ présent dans tout ce qu’il faisait.

Martyrisé en 1649, Jean de Brébeuf est canonisé en 1930 avec les sept autres martyrs jésuites de la Huronie, dont Charles Garnier, Jean de Lalande, Noël Chabanel et René Goupil, tous saints patrons d’une école du Csc MonAvenir. Saint-Jean-de-Brébeuf est également le nom de la paroisse catholique de langue française de Port Colborne.

Les prochaines étapes comprendront le design du nouveau logo de l’école et les changements d’ordre administratif. Selon le souhait exprimé par la communauté scolaire, le slogan ainsi que les couleurs de l’école et la mascotte demeureront les mêmes.

« Je remercie sincèrement les parents, le conseil d’école et toute la communauté scolaire de Welland qui ont choisi de changer le nom et qui ont généreusement contribué au choix du nouveau nom de l’école. Le saint patron de la seule école secondaire catholique de langue française de la région du Niagara est un modèle pour les élèves, les familles et les membres du personnel qui pourront s’en inspirer pour témoigner de la foi catholique dans un esprit de dialogue et d’ouverture avec le monde. Il est heureux que la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf a dorénavant une école du même nom dans la Péninsule! », déclare Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir et conseillère scolaire de la région de Lincoln-Niagara.

SOURCE : Csc MonAvenir

PHOTO: L’école est située au 620, chemin River à Welland.