Le secteur de la fabrication automobile est une composante importante de l’économie canadienne, et c’est d’autant plus vrai dans le sud de l’Ontario où se trouvent plusieurs usines d’assemblage de véhicules. Dans la foulée des mesures timides de déconfinement, plusieurs reprennent leurs activités mais les perspectives d’avenir demeurent incertaines.

En fait, avant que la présente crise ne débute, la production automobile était déjà en baisse au Canada. Ainsi, l’an dernier, d’importantes mises à pied avaient été faites à l’usine Ford de Oakville et à l’usine Fiat Chrysler de Windsor tandis que les installations de GM à Oshawa ne produisent plus de nouveaux modèles depuis décembre. Le ralentissement des ventes, la montée du protectionnisme américain et la difficulté de répondre à la demande de véhicules électriques et autonomes ont plombé l’industrie canadienne de ce secteur.

Évidemment, la pandémie et l’effondrement économique qui l’a accompagné n’ont rien pour remonter le moral des travailleurs quant à leur sécurité d’emploi.

Plusieurs usines ont néanmoins ouvert leurs portes au cours du mois de mai.

Les installations de Toyota à Cambridge et Woodstock ont, depuis le lundi 11 mai, graduellement repris du service. Plus de 8000 travailleurs ont repris leurs fonctions au sein d’un environnement de travail où règnent des mesures de protection sanitaire jamais vues auparavant : lavage des mains incessant, distanciation sociale, port du masque obligatoire, prise de température de tous les employés, désinfection fréquente des surfaces fortement utilisées, etc.

Le scénario sera le même à Ingersoll, près de London, à l’usine CAMI de GM qui reprendra elle aussi du service le 19 mai. Les 2500 travailleurs qui y sont habituellement à l’œuvre sont, comme une grande partie de la population, en congé forcé depuis deux mois. À l’usine CAMI comme dans les autres lieux de travail du même genre, c’est de façon graduelle que les employés retourneront au travail et l’employeur coordonnera la reprise des activités de concert avec le syndicat. De plus, le système de ventilation y a été modifié pour s’assurer que le virus ne se propage pas par les conduits.

Plus tôt, le 11 mai, GM avait repris la production à son usine de St. Catharines, encore une fois étape par étape.

Ford reprendra la production de véhicules à Windsor le mardi 19 mai et poursuivra ses opérations à Oakville à partir du lundi 25 mai.

Les principaux constructeurs automobiles ont d’autres usines grandes et petites dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Les dates de réouverture varient tant soit peu de l’une à l’autre mais partout, la prudence et le respect scrupuleux des règles est de mise.