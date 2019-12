À Welland, la paroisse Sacré-Cœur et la communauté francophone qui justifie son existence ont désormais un siècle. Au fil des ans, génération après génération, bien des photos et des enregistrements vidéo, sur cassettes comme sur bobines, se sont accumulés çà et là dans les greniers et il en aurait fallu de peu pour que soient oubliés ces trésors qui retracent l’histoire de la francophonie locale.

Heureusement, les célébrations du centenaire ont suscité un grand intérêt pour la redécouverte et la préservation de ces archives paroissiales, sociales et familiales. La préparation de l’exposition de photos et d’artéfacts, que de nombreux résidents de la région du Niagara ont visitée à l’occasion du gala du 19 octobre dernier, a permis de lever le voile sur ces émouvants témoignages visuels du passé. Or, il ne s’agit pas du seul exemple des efforts investis pour rendre accessibles ces photos d’antan et, en parallèle de l’exposition, un autre projet est né : celui de se servir du matériel amassé pour créer des courts métrages commémoratifs.

En effet, avec 2500 à 3000 photos à leur disposition, sans compter les vidéos, les bénévoles avaient largement de sources parmi lesquelles choisir pour créer quelque chose de beau et d’éloquent. C’est ainsi que deux paroissiens, Daniel Roy et Marcel Poulin, se sont attelés à la tâche de créer 12 capsules vidéo thématiques dont la durée totalise environ 4 heures. Chacun de ces courts métrages est constitué d’un montage photo accompagné de brèves descriptions écrites et, dans certains cas, d’extraits de vidéos filmées à l’occasion de grands événements ou des entrevues avec des aînés de la communauté.

Ce sont 100 ans d’histoire qui défilent ainsi sous les yeux. On y voit d’émouvantes photos des premières familles canadiennes-françaises établies à Welland, des activités sociales ayant occupé leurs temps libres, les rassemblements à l’église d’hier à aujourd’hui, etc. Divers sujets sont abordés : ainsi, une vidéo porte sur les années 1950, une autre sur les trois églises qui ont successivement servi aux francophones, une autre est un hommage au père Roger Rouleau, une autre porte sur la construction du monument historique en 2016, etc.

Au cours de l’automne, ces vidéos ont été présentées l’une après l’autre avant les messes du dimanche. Les paroissiens ont ainsi eu le plaisir, pour les plus jeunes, de découvrir certaines facettes de leur communauté ou, pour les plus âgés, de se remémorer de bons souvenirs.

Ces projections hebdomadaires ont suscité beaucoup d’intérêt et MM. Roy et Poulin se faisaient souvent approcher par des gens qui souhaitaient obtenir des copies de ces vidéos. Comme il aurait été difficile de satisfaire un à un tous ceux qui désiraient avoir ces films à la maison, les deux compères ont décidé de se tourner vers l’internet pour permettre au plus de gens possible d’accéder à ces courts métrages.

C’est ainsi que depuis le 15 décembre, les 12 vidéos se trouvent sur le site Youtube. Pour les trouver facilement, il suffit d’y accéder par l’entremise du site web de la paroisse : sacrecoeurwld.com. Sous l’onglet « Centenaire », il faut simplement cliquer sur « Les 12 vidéos ». Ne reste plus ensuite qu’à se plonger dans des heures de visionnement captivant.

PHOTO: Photo-souvenir d’un « Dansothon » à la paroisse (1957)