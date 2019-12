Les résidents de Welland les connaissent depuis longtemps mais leurs activités et les causes charitables qu’elles soutiennent demeurent encore méconnues. Pourtant, les Filles d’Isabelle du Cercle Sacré-Cœur-de-Marie #1337 ne chôment pas et les dernières semaines ont été très occupées.

Le 9 décembre dernier, les membres du comité Respect à la vie humaine de l’organisme se sont rendues au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) pour faire un don au Coin des familles, où sont organisées des activités pour les enfants de moins de six ans. Les Filles d’Isabelle ont remis 200 $ en bons d’achat chez No Frills de même que des articles de vêtement pour les bambins. Le CSCHN s’est ensuite occupé de les distribuer parmi ses clients qui se trouvent dans le besoin.

Cela fait environ 20 ans que les Filles d’Isabelle soutiennent ainsi les démunis qui fréquentent le CSCHN. Il ne s’agit pas là de la seule initiative humanitaire de l’organisme. Par exemple, le comité Soupe des pauvres, comme son nom l’indique, se rend chaque deuxième vendredi du mois au Hope Centre pour préparer et servir un repas à la cinquantaine de nécessiteux qui s’y trouvent. Ce comité est formé de sa présidente, Marthe Bilodeau, de Louisette Toulouse, Clémence Lévesque, Caroline Charrois et d’Exodia Lefebvre qui, à titre de régente, est membre d’office de tous les comités. C’est également au Hope Centre que l’organisme donnera désormais des articles d’hygiène corporelle (savon, champoing, pâte dentifrice, etc.) sur une base régulière.

Décembre – un mois au cours duquel la besogne ne manque jamais pour les organismes sans but lucratif – a aussi vu Clémence Martineau, une Fille d’Isabelle responsable d’un groupe de dames qui font du tricot, remettre à Toys for Tots des articles confectionnés pour les indigents. Janvier s’annonce plus tranquille à l’exception des premiers tirages avec prix en argent pour lesquels l’organisme est parvenu à vendre tous ses billets. Février verra le retour d’une activité lancée il y a quelques années par Alice Garon, une autre Fille d’Isabelle : un repas-partage ouvert à la communauté et organisé en guise de remerciement à la paroisse.

En tant qu’organisme catholique, les Filles d’Isabelle sont également actives en Église. Elles animent une messe par mois à l’église Sacré-Cœur et une autre au Foyer Richelieu. C’est le comité d’Activités spirituelles qui encadre ces engagements et les autres dévotions chères aux membres de l’organisme.

Outre les comités déjà mentionnés en existent d’autres qui illustrent la variété des champs d’intervention auxquels se consacrent les Filles d’Isabelle : Social, Bien-être, Visites aux malades, Activités sociales, du 10-10, Tourtières et, pour les besoins internes de l’organisme, Recrutement et Budget.

Le Cercle Sacré-Cœur-de-Marie #1337 fêtera ses 35 ans en avril prochain. Nul doute que les membres, et en particulier celles qui figurent au nombre des fondatrices, souligneront cet anniversaire. Les résidents de Welland, et à plus forte raison les francophones, ont également toutes les raisons de profiter de cette occasion pour célébrer cet organisme qui a toujours fait beaucoup dans la communauté.

PHOTO : Le CSCHN reçoit un don du comité Respect à la vie humaine des Filles d’Isabelle. De gauche à droite : Céline Grandbois (CSCHN), Exodia Lefebvre (régente), Alice Garon (présidente du comité), Clémence Lévesque (garde intérieure), Denise Demers (monitrice) et Mélanie Morrison (CSCHN) en compagnie de quelques bambins.