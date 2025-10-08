À Niagara Falls, l’événement a été organisé par CERF Niagara. Les élèves de 6ᵉ année de l’école LaMarsh, le groupe de la garderie La Boîte à soleil, le maire Jim Diodati, la représentante du député provincial Wayne Gates ainsi que des membres de la Maison de la culture du Niagara et du Club Sourire étaient présents.

Mon beau drapeau a été interprété avec entrain, y compris a cappella lors du lever de l’étendard vert et blanc. Une marche au Firemen’s Park a suivi, rythmée par des chants et danses sur de la musique francophone, avec des drapeaux décorés par les jeunes.

Stacey Savignac, directrice de l’école, s’est adressée aux participants, et l’élève Mariame Diané, a livré une réflexion sur ce que représente la francophonie pour elle. Un lunch a ensuite été offert par le Club Richelieu Niagara Falls.

Texte : Suzanne Beaudoin

Photo (Crédit Interagence du Niagara) : Le maire de Niagara Falls, Jim Diodati, derrière la banderole du 50e conçue par les élèves de l’école LaMarsh.