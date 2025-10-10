« Aujourd’hui, nous avons eu le privilège de hisser fièrement le drapeau à l’hôtel de ville de Burlington pour souligner la Journée des Franco-Ontariens.

« Le français, l’une des deux langues officielles du Canada, résonne en Ontario depuis le XVIIe siècle. Le 25 septembre, les Franco-Ontariens célèbrent avec fierté leur langue, leur patrimoine et leurs réalisations collectives. Cette année, ce jour-là a revêtu une signification toute particulière puisqu’il marquait le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

« Nous sommes honorés de rendre hommage aux innombrables contributions de la communauté francophone à la vie sociale, économique et politique de la province. Nous remercions la mairesse Marianne Meed Ward, le personnel de la Ville et les élèves de l’École élémentaire Renaissance et ceux de l’École élémentaire catholique Saint-Philippe d’avoir participé à la cérémonie et manifesté leur soutien. »

Source et photo : Ville de Burlington