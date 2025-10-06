Un événement a eu lieu à l’hôtel de ville de Port Colborne qui a rassemblé plus de 150 personnes venues célébrer avec fierté le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

L’animation a été assurée par Édith Toscher qui, avec chaleur et humour, a encouragé les jeunes à vivre pleinement leur francophonie au quotidien. Elle les a invités à mobiliser tous leurs sens : lire en français, écouter de la musique francophone, goûter à des mets traditionnels et s’impliquer activement dans la vie communautaire. Des discours inspirants ont été prononcés par Bill Steele, maire de Port Colborne, Jean-Max Philomé, conseiller scolaire au Csc MonAvenir et Alice Laroche, de l’école St-Joseph.

Un moment particulièrement émouvant a été offert par Mme Laroche, qui a témoigné de la présence de trois générations de sa famille lors de cette cérémonie. Il y a 50 ans, elle-même était élève de 8e année à l’école St-Joseph. Sa mère, également présente, a activement contribué à la construction de la communauté francophone de Port Colborne.

Aujourd’hui, Mme Laroche se réjouit de voir ses petits-enfants, élèves à l’école St-Joseph, perpétuer cette tradition en parlant français à la maison, à l’école et à l’église. Pour elle, cette cérémonie représente un symbole fort de continuité et une grande source de fierté francophone.

Texte : Nancy Larivière

Photo (Crédit : Interagence du Niagara)

1023 : Les francophones du Port Colborne étaient fiers de célébrer.

1027 : Le maire Bill Steele a célébré avec la communauté.

0194 : L’école Saint-Joseph était bien représentée.