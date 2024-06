Alexia Grousson

La Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) s’est illustrée en tant que partenaire du premier Niagara Children’s Festival, organisé par le Carousel Players Theatre. Cet événement, qui s’est tenu les 18 mai à la Bibliothèque publique et au Bank Art House de Welland, et les 18 et 19 mai à The Marilyn de St. Catharines, a permis de mettre en avant la francophonie de la région.

Pour cette première édition, la MCFN a joué un rôle crucial en élargissant la portée de l’événement à Welland, contribuant ainsi à accroître la visibilité de la communauté francophone locale. « En intégrant des activités en français, nous avons enrichi la programmation officielle du festival en apportant une composante francophone régionale. Nous étions heureux de donner accès à ce festival aux familles locales », a déclaré Stéphanie Filippi, présidente de la MCFN.

Le festival a accueilli plusieurs compagnies professionnelles de théâtre et de danse, offrant une variété d’activités pour tous les âges. La Maison de la culture a organisé trois ateliers distincts pour marquer sa participation. Le premier, une initiation à la musique pour les enfants de 4 à 8 ans, était dirigé par Suzanne Leclerc. Utilisant des jeux, des mouvements et des manipulations, elle a expliqué les bases de la mélodie et de l’harmonie, captivant l’attention des jeunes participants et suscitant leur intérêt pour la musique.

Le deuxième atelier, intitulé Nature & Bien-être, animé par Nancy Larivière, consistait en une visite guidée dans la nature pour se ressourcer en famille. L’objectif était de se reconnecter avec le monde extérieur à travers les sons de la nature, comme le chant des oiseaux. L’atelier comprenait également une chasse au trésor, où les participants devaient trouver divers objets dans leur environnement naturel, rendant l’expérience éducative et amusante.

Le dernier atelier portait sur la fabrication de cartes de vœux avec différents textiles. Présenté par Béatrice Groux, directrice générale de la MCFN, il mettait en valeur les avantages du recyclage. En utilisant des matériaux tels que le textile et le papier, et en faisant preuve de créativité, les participants ont créé de magnifiques œuvres d’art à partir de matériaux recyclés.

Stéphanie Filippi a souligné l’importance d’offrir des activités à des heures différentes pour permettre à tous d’y participer. « Il n’y a pas eu de chevauchement dans les activités. Nous avions choisi des activités ludiques et diversifiées qui aiguisent la curiosité des jeunes et des moins jeunes et les font rêver. Cette première édition a été un franc succès. Il y avait beaucoup de cultures représentées et d’âges variés, ce qui a engendré une belle ambiance », a-t-elle conclu.

Ces journées dédiées aux arts et à la culture ont permis aux francophones de la région de se retrouver, de socialiser et de converser sous un ciel radieux. Le succès du festival promet de renforcer encore davantage la présence francophone dans la région du Niagara.

Photo (MCFN) : Les enfants ont eu beaucoup de plaisir au cours de la journée