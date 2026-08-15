Les jeunes découvrent le plaisir de lire en français

La Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) profite de la période estivale pour proposer une série d’activités autour de la lecture, destinées à encourager les jeunes à développer leur intérêt pour les livres et à renforcer leur lien avec la langue française.

La première activité a eu lieu le 14 juillet à la bibliothèque de Welland. À travers cette initiative, la MCFN souhaite créer un espace où les jeunes de 4 à 7 ans peuvent découvrir le plaisir de lire en français et exprimer leur identité francophone. « Cette activité a pour but de renforcer l’amour de la langue française, la fierté et la visibilité francophones dans des milieux minoritaires auprès des jeunes », explique Béatrice Groux, présidente de la MCFN.

Le déroulement de l’activité combine lecture et créativité. Après la lecture d’une histoire en français, les enfants participent à un bricolage lié au thème abordé dans le livre. Par exemple, lors de la dernière rencontre, l’histoire portait sur le respect de l’autre à travers une fête d’anniversaire.

La lecture est ponctuée de discussions qui permettaient aux jeunes de partager leurs réflexions, de poser des questions et de faire des liens avec leur propre vécu. L’activité s’est terminée par la création de cartes de vœux que les participants pouvaient ensuite offrir à des proches ou à des amis.

Selon Mme Groux, l’enthousiasme des enfants a particulièrement marqué cette première rencontre. « Les enfants participaient beaucoup, partageaient leurs impressions sur le livre, essayaient de deviner ce qui allait se passer et faisaient des liens avec des histoires de leur vie personnelle. Ils aimaient beaucoup partager leurs propres histoires aussi. C’est tellement agréable d’entendre ces jeunes s’exprimer en français! » raconte-t-elle. Elle ajoute que les enfants ont également apprécié la partie créative, chacun décorant sa carte de vœux selon ses goûts et sa personnalité.

La MCFN propose également des cercles de lecture destinés aux élèves de la 4e à la 8e année. Le concept permet aux jeunes de choisir un livre, puis de participer à un échange en groupe où ils peuvent résumer leur lecture, partager leurs impressions et poser des questions aux autres participants. Cette formule encourage non seulement la compréhension de la lecture, mais aussi la communication et le plaisir de discuter en français.

D’autres activités de littéracie sont prévues ce mois-ci à la bibliothèque de Niagara Falls. Une séance de lecture de contes sera offerte le 19 août pour les jeunes de 4 à 9 ans, puis un cercle de lecture aura lieu le 26 août pour les 9 à 14 ans. Ces activités représentent une belle occasion pour les participants de conserver un contact avec la langue française pendant les vacances et de se préparer doucement à la rentrée scolaire.

À travers ces initiatives, la Maison de la culture francophone du Niagara continue de favoriser la présence du français dans la communauté et d’offrir aux jeunes des occasions de lire, d’échanger et de grandir dans un environnement francophone.

Photo (Crédit : MCFN) : Béatrice Groux fait découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture en français.