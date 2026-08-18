Mardi, 18 août 2026

  • Le journal Le Régional

    Le Régional est le seul journal francophone d’information locale et régionale en format papier et numérique pour la grande région de Niagara, Hamilton et Waterloo.

    Le Régional fait partie du réseau de presse et de portails d’information en ligne du groupe Altomédia.

  • Phone:905-735-9666

  • Courriel : marketing@leregional.com

  •  

    Nos autres journaux:

  •  

  •  

  •  

  •  

Some Populer Post

Une rencontre tournée vers l’avenir

Les jeunes découvrent le plaisir de lire en français

Pascale Marchand nommée candidate des Verts de l’Ontario

Échanges constructifs

- Actualités - Culture - Société

Une rencontre tournée vers l’avenir

Le 20 juillet, la directrice générale du Centre de planification des services de santé en français (CPSSF), Natalie Aubin, s’est rendue à Welland pour rencontrer les organismes désignés offrant des services de santé et de soins de longue durée dans le Sud-Ouest ontarien. Cette rencontre a également donné le coup d’envoi aux consultations qui alimenteront l’élaboration […]

Le 20 juillet, la directrice générale du Centre de planification des services de santé en français (CPSSF), Natalie Aubin, s’est rendue à Welland pour rencontrer les organismes désignés offrant des services de santé et de soins de longue durée dans le Sud-Ouest ontarien. Cette rencontre a également donné le coup d’envoi aux consultations qui alimenteront l’élaboration du prochain plan stratégique du CPSSF. Les discussions ont permis de dégager plusieurs pistes de collaboration qui visent à renforcer la planification des services de santé en français et à mieux répondre aux besoins des communautés francophones partout en Ontario.

Photo (Crédit : CPSSF)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Le journal Le Régional

Le Régional est le seul journal francophone d’information locale et régionale en format papier et numérique pour la grande région de Niagara, Hamilton et Waterloo.

Le Régional fait partie du réseau de presse et de portails d’information en ligne du groupe Altomédia.

Liens rapide

Abonnez-vous à notre liste d’envoi

Contactez-nous: marketing@leregional.com
Telephone: 905-735-9666

© Copyright 2026 – Altomédia Inc | Ce site internet a été conçu et développé par Chameleon Ideas Inc.

X-twitter Facebook-f