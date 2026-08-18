Une rencontre tournée vers l’avenir

Le 20 juillet, la directrice générale du Centre de planification des services de santé en français (CPSSF), Natalie Aubin, s’est rendue à Welland pour rencontrer les organismes désignés offrant des services de santé et de soins de longue durée dans le Sud-Ouest ontarien. Cette rencontre a également donné le coup d’envoi aux consultations qui alimenteront l’élaboration du prochain plan stratégique du CPSSF. Les discussions ont permis de dégager plusieurs pistes de collaboration qui visent à renforcer la planification des services de santé en français et à mieux répondre aux besoins des communautés francophones partout en Ontario.
Photo (Crédit : CPSSF)