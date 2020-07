La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l’Ontario. La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l’économie.

C’est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l’avenir pour voir ce qu’on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun et de transport actif jouent un rôle clé pour permettre aux Ontariens de se rendre au travail et aux services essentiels à temps, et de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

Le 25 juin dernier, Vance Badawey, député de Niagara Centre, et Chris Bittle, député de St. Catharines – tous deux au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités –, Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest, Stephen Crawford, adjoint parlementaire de la ministre de l’Infrastructure de l’Ontario et député provincial d’Oakville, au nom de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, Jim Bradley, président de la région de Niagara, Jim Diodati, maire de la Ville de Niagara Falls, et Walter Sendzik, maire de la Ville de St. Catharines, ont annoncé le financement de 31 projets de transport en commun dans la région de Niagara.

Plusieurs des projets consistent à améliorer les itinéraires et les infrastructures de transport en commun, ce qui comprend l’ajout de nouveaux autobus, la rénovation d’abribus ainsi que l’installation de nouveaux systèmes de surveillance pour assurer la sécurité des passagers. La nouvelle technologie de paiement des tarifs permettra aux clients d’utiliser une méthode de paiement sans contact pour accéder à tous les réseaux de transport en commun de la région de Niagara.

À Niagara Falls, la construction d’un carrefour multimodal sur la rue Bridge permettra d’améliorer l’accès au transport en commun local et d’offrir d’autres options de transport aux résidents qui utilisent le réseau de transport régional GO, et contribuera à la sécurité des piétons à cet endroit à dense circulation.

À St. Catharines, 21 nouveaux autobus et quatre nouveaux véhicules de transport adapté augmenteront la capacité du parc d’autobus existant, ce qui permettra d’offrir un service d’autobus plus fréquent et plus accessible, et donc d’encourager un plus grand nombre de résidents à choisir le transport en commun.

Les projets annoncés aujourd’hui appuient une approche de transport en commun régionale pour St. Catharines, Fort Erie, Port Colborne et Welland, qui vise à bâtir des collectivités inclusives et résilientes. En modernisant et en développant les réseaux de transport en commun dans la région et en offrant aux résidents des options de transport actif, les Ontariens peuvent se déplacer dans leurs collectivités en toute sécurité tout en protégeant l’environnement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 31 millions $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario alloue plus de 26 millions $ aux projets, tandis que les municipalités leur consacrent plus de 21 millions $.

