Les gouvernements du Canada et de l’Ontario reconnaissent à quel point la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements réalisent des investissements stratégiques dans les routes et les ponts afin de répondre aux besoins particuliers des collectivités de l’Ontario et de les aider à renforcer leurs économies locales.

Le 6 juillet, Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre, Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest, Frank Campion, maire de Welland, Jim Diodati, Dave Bylsma et la mairesse Kristal Chopp, ont annoncé le financement de quatre projets d’amélioration de routes et de ponts dans le sud de l’Ontario.

Dans la municipalité de Welland sera construit un pont au-dessus du canal Welland sur le site de l’ancien pont levant de Forks Road, démoli en 2019. La construction de ce nouveau pont permettra de rouvrir un réseau de transport clé qu’utilisent environ 3500 véhicules chaque jour pour se rendre à Welland et dans d’autres parties de la région de Niagara.

Les autres projets comprennent la reconstruction de parties du chemin Drummond, de la rue Gallinger et du chemin Portage dans la ville de Niagara Falls, le remplacement du pont Big Creek par une nouvelle structure à deux voies dans le comté de Norfolk, ainsi que la reconstruction et la remise en état du chemin St. Ann’s et du pont dans le canton de West Lincoln. Ces projets permettront d’accroître la sécurité des résidents et des visiteurs, tout en facilitant les déplacements dans la région.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9,9 millions $ dans ces projets par l’intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et du Nord, dans le cadre du plan d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario alloue plus de 6,6 millions $ à ces projets, tandis que la contribution combinée des municipalités visées s’élève à plus de 17,8 millions $.

« Les investissements dans l’infrastructure publique créent de bons emplois, aident à bâtir des collectivités fortes et améliorent la qualité de vie de nos résidents, a fait valoir Vance Badawey. Ces projets rendront les déplacements plus sécuritaires et permettront aux résidents, aux visiteurs et aux entreprises locales de se rendre plus facilement là où ils doivent aller. Nous sommes fiers d’investir dans nos collectivités pour qu’elles demeurent parmi les meilleurs endroits où vivre, travailler et élever une famille. »

« Grâce à l’investissement du gouvernement de l’Ontario et aux importantes contributions de nos partenaires fédéraux et municipaux, les résidents et les visiteurs se rendront là où ils doivent aller de façon plus fiable. Je suis impatient de voir le lancement de ces projets essentiels, qui amélioreront l’infrastructure locale, créeront des emplois et renforceront notre économie locale », a renchéri Sam Oosterhoff.

Quant au maire de Welland, Frank Campion, il a souligné que sa municipalité apprécie grandement « les contributions du fédéral et du provincial qui serviront à remplacer le passage du canal de Forks Road. Cette voie est capitale pour les citoyens de Welland, en particulier les résidents de Dain City, car elle relie les côtés est et ouest du canal. En outre, l’accès aux routes et autres voies de transport sera plus rapide. Ce financement nous rapproche un peu plus du projet de remplacement du pont. »

Pour Jim Diodati, maire de Niagara Falls, « ces projets d’infrastructure aideront à accroître la sécurité et l’efficacité des déplacements dans notre ville. Nous sommes ravis de l’appui du gouvernement à ces projets essentiels pour notre collectivité, alors que nous continuons d’aller de l’avant dans l’entretien et la restauration des routes, des pistes cyclables et des trottoirs. »

