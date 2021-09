Les communautés francophones du Niagara ont participé le vendredi 24 septembre, dans les municipalités de Niagara Falls, St. Catharines et Welland, à des levers du drapeau pour souligner le Jour des Franco-Ontariens. Comme l’an dernier, en raison de la pandémie qui s’étire avec une quatrième vague, les élèves des écoles de langue française n’ont pu participer à ces événements dans chacune des villes mentionnées précédemment.

Les coordonnatrices étaient Susan Morin et Véronique Emery à St. Catharines, Suzanne Coutu à Welland et Muriel Thibault-Gauthier à Niagara Falls. Cette dernière avait invité, au parc Rosberg en face de l’Hôtel de Ville, des représentants des Conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, le curé de la paroisse St-Antoine-de-Padoue, des membres du Club Richelieu, du Club Renaissance de la paroisse Sacré-Cœur, du Club Sourire, de la Résidence Joie de vivre, des employés du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, une représentante de la Maison de la culture du Niagara et de l’Entité 2, ainsi que le maire Jim Diodati.

D’entrée de jeu, Mme Thibault-Gauthier a bien fait rire la trentaine de participants en mentionnant que tôt le matin, pour que la température soit clémente après deux jours de pluie incessante dans le Niagara, elle a placé le rosaire de sa grand-mère sur sa corde à linge. « Vous voyez, ça fonctionne. Il fait un soleil radieux aujourd’hui! », explique la maîtresse de cérémonie.

Puis elle a expliqué l’origine du drapeau franco-ontarien créé en 1975 par Gaétan Gervais, professeur d’histoire à l’Université Laurentienne.

Suzanne Giroux de la Maison de la culture du Niagara avait d’ailleurs apporté des petits drapeaux verts et blancs qu’elle avait fabriqués avec sa petite-fille et qu’elle a remis à tous les francophones présents à cette activité.

« Nous sommes heureux de constater, chaque année, la croissance de notre communauté francophone, ajoute Mme Thibault-Gauthier. Ici dans le Niagara, notre communauté a été une partenaire majeure dans le développement de la région. Ensemble, nous faisons définitivement une différence comme Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Profitons amplement de notre journée, car nous le méritons. »

Puis, le maire de Niagara Falls a dit quelques mots, soulignant au passage l’importance de la langue et de la culture françaises. Il a également mentionné que son père était originaire de Montréal et qu’il était un grand fan du club de hockey Les Canadiens de Montréal.

« Et il m’a transmis cet amour du hockey et des Canadiens alors je me fais bien taquiner par les membres de ma famille et mes amis qui sont plutôt des partisans des Maple Leafs de Toronto », raconte M. Diodati en riant.

Pour conclure, sur la musique de la chanson Mon beau drapeau, le maire a procédé au lever du drapeau vert et blanc sous les applaudissements de la foule et le regard curieux des passants au cœur du centre-ville. Un geste qui a été répété dans des dizaines de municipalités de l’Ontario pour souligner le 25 septembre.

PHOTO – Une trentaine de francophones ont souligné le Jour des Franco-Ontariens à Niagara Falls.