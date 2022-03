Il va sans dire que les francophones de la région du Niagara avaient hâte de sortir de la maison pour célébrer après deux années de restrictions sanitaires. Le 20 mars, 235 personnes sont venues de plusieurs municipalités du Niagara pour participer à une grande fête de la Saint-Patrick dans la salle paroissiale de l’église Sacré-Cœur de Welland. L’événement était organisé par le Club Renaissance et le comité du centenaire de la paroisse, sous la coordination de Muriel Thibault-Gauthier.

« Cette date a été choisie parce que c’est le jour de la fête des Irlandais partout à travers le monde, et c’est également la Journée internationale de la francophonie. J’ai donc demandé aux gens de se vêtir en vert, couleur historique du nationalisme irlandais et en blanc, puisque le drapeau franco-ontarien est vert et blanc, explique Mme Thibault-Gauthier. L’exécutif du Club Renaissance et les membres du comité du centenaire m’ont aidée à coordonner toutes les tâches, et le père Guy Bertin Fouda nous a appuyés de manière exceptionnelle pour cette activité. Grand merci au Centre culturel Le Griffon pour son appui financier qui nous a permis de faire venir le groupe Ariko pour l’occasion. »

Le journal Le Régional a appris d’ailleurs au cours de cette fête que le père Bertin Fouda est maintenant le nouveau curé des paroisses Sacré-Cœur de Welland et Saint-Jean-de-Brébeuf à Port Colborne. Ses nouvelles fonctions deviendront officielles à partir du 4 mai prochain. Auparavant, les quatre paroisses francophones du Niagara étaient desservies par le même curé et quelques vicaires. « La tâche était tout simplement trop difficile pour un seul curé, le territoire trop vaste pour être capable de bien desservir les besoins de nos paroissiens, confirme le père Bertin Fouda. C’est maintenant le père Gustave Mombo qui sera le curé pour les deux autres paroisses, soit Immaculée-Conception à St. Catharines et Saint-Antoine-de-Padoue à Niagara Falls. Nous divisons donc la structure en deux et nous voulons nous rapprocher de nos paroissiens, et plus particulièrement des jeunes. »

Le programme de cette célébration a débuté avec un repas de rôti de bœuf, pommes de terre en purée, légumes et salades. Et pour dessert, des petits gâteaux avec du crémage vert pour l’occasion. La gaieté était au rendez-vous et les sourires nombreux. « Ça fait tellement de bien de retrouver nos amis et nos activités en français, admet Roger Robillard de St. Catharines. Je n’aurais pas manqué cela pour tout l’or du monde! »

Après le dîner et les remerciements des organisateurs, le party a levé avec la prestation énergique du groupe Ariko composé des sœurs Lefaive et de leurs parents Louis et Laura de Tiny, un canton dans le comté de Simcoe sur la baie Georgienne. Ils étaient accompagnés à la batterie par Richard Patenaude.

Ce groupe a le don de mettre le feu dans une soirée avec son folklore canadien-français, ses chansons traditionnelles au violon et la danse à claquettes. Les sœurs Lefaive ont même interprété quelques airs connus du répertoire irlandais pour souligner la Saint-Patrick.

Les artistes ont annoncé sur scène qu’ils avaient profité de la pandémie pour enregistrer un nouvel album qui sortira en juillet lors du Festival du loup. Le titre de cet album est « Quand on chante », une célébration de ce que la musique apporte dans leurs vies.

Pour compléter les festivités, Denis Simoneau a gardé les participants sur le plancher de danse avec ses chansons à répondre, ses sets carrés et plusieurs danses folkloriques.

Une belle réussite pour un retour à une vie plus normale dans le Niagara!

PHOTO – Plus de 230 personnes sont venues célébrer la Saint-Patrick à Welland.