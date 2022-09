Le mardi 13 septembre, l’ACFO Régionale Hamilton a été avisée par la Ville de Hamilton du refus de son permis d’utilisation de l’avant-cour de l’Hôtel de Ville pour le lever du drapeau franco-ontarien le 23 septembre prochain, un événement traditionnel qui a lieu chaque année devant l’édifice municipal le vendredi de la semaine des Franco-Ontariens, et ce, depuis des années.

Cette action injustifiée de la Ville de Hamilton est la deuxième occurrence en deux ans de la non-acceptation par l’Hôtel de Ville d’un permis soumis avec des mois d’anticipation et de planification. La non-acceptation de ce dernier permis, sans aucune concession ou proposition de date alternative de la part de la Ville, a obligé l’ACFO à prendre la décision difficile d’avancer la cérémonie de lever du drapeau au 22 septembre, de 10 h à 13 h. L’organisme espère que cette nouvelle date conviendra tout de même, et que les membres de la communauté seront présents pour célébrer le patrimoine francophone qui existe dans cette région depuis plus de 400 ans.

En outre, le drapeau franco-ontarien ne flotte plus sur le toit de la mairie depuis plusieurs jours malgré la décision prise par la Ville de Hamilton en 2021 de laisser le drapeau franco-ontarien flotter en permanence en signe de reconnaissance et de respect vis-à-vis de la communauté franco-ontarienne.

Prenant en considération cet acte malheureux de la part de la Ville de Hamilton, les dirigeants de l’ACFO-Hamilton espèrent d’autant plus voir de nombreux participants pour célébrer cette occasion et pour démontrer la solidarité et la force de toute la communauté francophone de l’endroit.

L’Ontario compte la plus grande communauté de francophones à l’extérieur du Québec. La région de Hamilton Niagara (4,7%) a la population francophone la plus importante en dehors de Toronto. Elle a besoin de nouveaux arrivants pour faire croître son économie et notamment un bon nombre de nouveaux arrivants viennent de pays francophones.

« Comment pouvons-nous faire de Hamilton le meilleur endroit pour élever un enfant et construire une famille si nous ne prenons pas au sérieux les responsabilités et les obligations que nous avons légiférées? En tant que communauté francophone, nous nous trouvons en situation exceptionnelle et nous nous devons d’agir quant à cette injustice en exerçant notre droit de vote lors des élections municipales le mois prochain.

« Nous demandons l’action du nouveau conseil municipal de Hamilton pour améliorer les processus de suivi et de communication et, surtout, nous demandons le respect envers nos droits linguistiques et notre patrimoine franco-ontarien », peut-on lire dans le communiqué publié le 16 septembre par l’ACFO Régionale Hamilton.

Pour cela, l’organisme a déjà entrepris des démarches pour communiquer avec les candidats à la mairie de Hamilton. Ainsi, l’organisme s’engage à organiser le lever du drapeau le 22 septembre à la mairie, plaidoyer pour les droits de ses membres auprès des candidats aux élections municipales, communiquer avec la communauté des actions claires afin de plaidoyer pour ses droits le 24 octobre prochain.

« Agissons maintenant pour la communauté francophone! Agissons maintenant pour faire respecter nos droits! Agissons maintenant pour rétablir notre confiance dans l’administration de la Ville de Hamilton en place grâce et pour ses électeurs! Agissons le mois prochain pour élire un gouvernement municipal qui respecte les droits linguistiques des francophones! », conclut l’organisme dans son communiqué.

Source : ACFO Régionale Hamilton

Photo : Les célébrations du Jour des Franco-Ontariens sont traditionnellement organisées devant l’Hôtel de ville à Hamilton. (Photo : archives Le Régional)