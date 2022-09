Plus de 350 paroissiens de l’Église Sacré-Cœur de Welland ont participé, le dimanche 18 septembre, à « La fête soleil », une grande célébration eucharistique et communautaire destinée à clôturer les activités du centenaire de la paroisse.

La messe a été célébrée par le père Guy Bertin, curé de Sacré-Cœur. Dans son homélie, le père Bertin n’a pas manqué de souligner le caractère historique de l’événement. « Nous sommes rassemblés pour célébrer quelque chose d’historique, dit-il. Cette paroisse a toujours été au cœur des rassemblements de la communauté franco-ontarienne dans la péninsule du Niagara, comme le sont les écoles françaises et les personnes qui ont œuvré au développement de cette communauté. »

Puis, la présidente du comité du centenaire mis sur pied en 2017, Muriel Thibault-Gauthier, a invité les jeunes anges de la communauté à apporter devant l’autel le coffre aux trésors du centenaire.

« Honorons maintenant les clubs, les comités, les organismes, les écoles et plusieurs paroissiens qui nous permettent de célébrer notre foi et notre francophonie depuis plus d’un siècle, dit-elle. Ce sont ces gens qui ont investi temps, effort et énergie à rendre la paroisse dynamique et vivante durant les 100 dernières années. »

Pour ce faire, un représentant de chaque organisme, club, comité ou école nommé par Mme Thibault-Gauthier a déposé quelque chose qui les représente bien dans le coffre aux trésors fabriqué par Jocelyne et Ronald Holmes.

La liste de ces groupes ou personnes comprenait, entre autres, les Sœurs Sacré-Cœur de Jésus, les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle, le Club Richelieu Welland et le Foyer Richelieu, les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir ainsi que les nombreux bénévoles, prêtres, diacres, évêques et vicaires.

Après cette cérémonie, ils ont fermé le coffre et le diacre Yvon Goulet a éteint le cierge du 100e anniversaire pour clôturer officiellement le centenaire.

Les anniversaires de mariage de 2022 ont ensuite été soulignés, soit ceux de Paulette et Aurel Rozon (60e), Céline et Marcel Dionne (55e), Colette et Jean Bénard (50e) ainsi que Paulette et Michel Larochelle (50e) pour ne nommer que les plus marquants.

Avant de quitter l’église, le père Guy Bertin a surpris Mme Thibault-Gauthier en invitant les petits anges à lui remettre une lettre officielle et encadrée provenant du pape François qui la remerciait de tout ce qu’elle a fait avec son comité pour souligner dignement les 100 ans de la paroisse. Un geste qui l’a beaucoup touchée.

Finalement, les paroissiens ont été invités à se rendre dans la salle paroissiale pour un buffet et pour visiter la galerie impressionnante de photos du centenaire mise sur pied par Daniel Roy et son épouse Angela. Du même coup, les participants ont pu visiter la Bibliothèque Soleil qui ouvrait ses portes pour la première fois au public. Ce projet a été réalisé par Denise Lavigne et son équipe de bénévoles.