Fidèle à sa tradition, le Centre communautaire francophone de Cambridge a accueilli quelques 120 personnes de tous les âges, à un souper des fêtes du 3 décembre dernier.

Au menu : de la dinde, du jambon, des légumes et, bien sûr, de la tourtière. Pour ceux qui n’étaient pas encore rassasiés après ce festin, un buffet de desserts composé de gâteaux, bûches et de tartes au sucre a été servi.

« De nombreux bénévoles ont préparé le repas. Je ne compte même plus le nombre d’heures et de jours que nous avons passés pour tout réaliser, commente Louise Godin, présidente de l’organisme. Le père Noël est aussi venu faire son tour et en a profité pour offrir des cannes de bonbon aux plus jeunes. » Joyeuses Fêtes!

Photo – courtoisie du CCFC