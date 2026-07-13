Christiane Beaupré

La célèbre réplique popularisée par l’émission humoristique québécoise La Petite Vie était tout indiquée pour annoncer le repas de pâté chinois servi lors du café-lunch du Club Renaissance de Welland, le vendredi 19 juin. Dans la salle paroissiale du Sacré-Cœur décorée aux couleurs du Canada, le rouge et le blanc, les membres se sont réunis pour souligner à la fois la fête du Canada, la fête des Pères et leur dernière rencontre avant la pause estivale.

Comme à l’habitude, dès leur arrivée, les participants ont été accueillis dans une ambiance résolument patriotique. Drapeaux canadiens sur les tables, nappes blanches ornées de feuilles d’érable rouges, friandises aux couleurs nationales (Life Savers blancs et jujubes rouges) donnaient le ton. De plus, la majorité des membres portaient des vêtements ou accessoires rouges et blancs.

La présidente du Club Renaissance, Muriel Thibault-Gauthier, a souhaité la bienvenue à tout un chacun et rappelé la contribution essentielle des étudiants du collège La Cité, qui contribuent régulièrement à la préparation et au service des repas communautaires. Elle a indiqué que plusieurs d’entre eux poursuivent également leur formation au Foyer Richelieu, dans le cadre de leur préparation à leur future carrière.

Ce jour-là, le menu mettait à l’honneur le traditionnel pâté chinois, accompagné d’une salade César, de petits pains et d’un dessert glacé sur bâton. Muriel Thibault-Gauthier a profité de l’occasion pour remercier les cuisiniers Marthe et Adrien Bilodeau, tout en leur rappelant avec humour l’importance d’avoir « le ketchup bien en vue » pour accompagner le repas.

Avant le service, le père Guy Bertin a offert une prière empreinte de chaleur humaine, soulignant la joie de partager ces moments de fraternité et les valeurs d’unité qui rassemblent la communauté. Une bénédiction spéciale a été adressée aux pères à l’occasion de leur fête, le troisième dimanche de juin.

Puis, les pères et grands-pères ainsi que les personnes à mobilité réduite ont été invités à se servir en premier. Le repas s’est déroulé dans une atmosphère conviviale, ponctuée de conversations animées et de nombreux sourires.

Après le dîner, les festivités se sont poursuivies avec un jeu inspiré du « pile ou face », revisité en version « tête ou cœur », puisque « nous sommes des gens de cœur et des gens de tête », confirme la présidente. Munie d’une pièce de 25 cents de Sudbury, elle a invité les participants à deviner l’issue du lancer en se positionnant selon leur choix. Après quelques manches d’élimination, Mariette Bourdon a été couronnée Franco-Canadienne du jour.

Pour couronner le Franco-Canadien, les organisateurs ont proposé un jeu inspiré de la chaise musicale. Une quinzaine d’hommes se sont avancés et ont pris place en ligne, côte à côte, prêts à jouer le jeu. Au son de la chanson Bonjour my friend, how are you mon ami, version desBilinguish Boys, un petit bonhomme vêtu de rouge et blanc circulait allègrement de main en main, créant suspense et rires dans la salle.

À chaque arrêt de la musique, le hasard faisait son œuvre : celui qui tenait le gnome était éliminé, et la ronde reprenait, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul participant. C’est ainsi que Lucien Bertrand a remporté le titre convoité.

L’atmosphère est ensuite retombée dans une ambiance plus détendue, laissant place aux échanges informels et aux activités libres. Les participants ont profité d’un moment convivial autour des jeux de cartes, du bingo et des discussions animées. Les échanges ont permis de prolonger encore un peu le plaisir d’être ensemble.

Les membres se retrouveront le 18 septembre pour un café-lunch ayant pour thème « violet-mauve » à la reprise des activités du Club Renaissance, après une pause estivale bien méritée.

-30-

Photo (Crédit : Christiane Beaupré) : Les membres du Club Renaissance chantent fièrement le Ô Canada.