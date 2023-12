Alexia Grousson

Victime de son succès l’année dernière, l’activité de patinage pour le temps des Fêtes organisée par l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a repris de plus belle, le 26 novembre, à l’aréna Kiwanis.

« Cette activité est une de celles les plus soutenues de l’AFKW. Les enfants adorent ça et les parents aussi. De plus, c’est gratuite pour les membres. C’est un moment convivial où les jeunes peuvent voir leurs amis et où on se rassemble dans une ambiance festive. Tout le monde est content et joyeux », relate Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW.

En plus du patinage, Mme Corve avait réservé une salle pour poursuivre les festivités.

« Des élèves de l’école Père-René-de-Galinée avaient décoré bénévolement la salle et préparé des activités. Ainsi, les jeunes ont décoré des biscuits, fait des coloriages sur le thème des fêtes de fin d’année, découpé des guirlandes de sapin, de flocons en forme d’accordéon. Ils ont aussi fait des bijoux avec des perles et des ornements en forme de bonhomme de neige. Il y avait aussi un kiosque de maquillage et de tatouage. Les participants pouvaient également récupérer gratuitement des livres en français. Sans oublier l’activité phare de la journée : la visite du père Noël. Les plus jeunes étaient vraiment heureux », résume Mme Corve.

Une collation composée de deux gros gâteaux a été servie. « Une quarantaine de familles sont venues à l’événement. J’avais préparé environ 75 sacs de friandises et de surprises pour les enfants et ils ont tous trouvé preneurs », conclut la coordonnatrice.

Pour continuer d’offrir ce genre d’événements, l’AFKW est toujours à la recherche de bénévoles. Pour tout renseignement, communiquer avec Céline Corve au 519 746-0337.

Photo (courtoisie AFKW) : Les participants ont apprécié cette activité familiale.