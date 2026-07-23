Le Niagara célèbre sa francophonie

Jean Chartrand

Fidèle à la grande tradition des célébrations de la Saint-Jean dans le Niagara, à l’Auberge Richelieu de Welland, le comité organisateur de l’édition 2026 travaillait depuis le mois de janvier à préparer une programmation destinée aux personnes de tous âges. Ce projet communautaire, qui mobilise de nombreux organismes, rend hommage à une communauté francophone vivante, dynamique et accueillante, issue des quatre coins du Niagara.

Les partenaires ont ainsi offert une variété d’activités. Dès 7 h, une vingtaine de bénévoles étaient à pied d’œuvre pour préparer le site et accueillir les participants. Installation de la scène, préparation du barbecue, mise en place des jeux et du système de son : chacun mettait la main à la pâte pour assurer le succès de la journée.

Vers 11 h 30, les premiers invités ont commencé à arriver pour profiter d’un après-midi placé sous le signe de la culture franco-ontarienne. L’animatrice Susan Morin leur a alors souhaité la bienvenue.

Avant le début de la cérémonie protocolaire, Melinda et Jean Chartrand ont dévoilé les gagnants du concours de dessin de la Saint-Jean. Depuis trois ans, le comité invite les élèves des écoles françaises de la Péninsule à illustrer, à travers un dessin, ce que représente pour eux cette grande fête francophone. Parmi les quelque 350 œuvres reçues, 15 jeunes ont été récompensés pour leur créativité.

La cérémonie officielle a débuté vers 12 h 30. Le représentant du député fédéral Fred Davies, le conseiller régional du Niagara Vance Badawey, le maire de St. Catharines Mat Sisco ainsi que le maire de Welland, Frank Campion, se sont adressés aux festivaliers.

« À Welland et ailleurs dans le Niagara, la communauté francophone joue un rôle essentiel dans le renforcement de notre diversité culturelle et dans la promotion d’un fort sentiment d’appartenance, a déclaré M. Campion. Des événements comme celui-ci soulignent l’importance de préserver la langue, de célébrer les traditions et de transmettre notre patrimoine culturel aux générations futures. »

Le maire de St. Catharines a quant à lui insisté sur l’importance du bilinguisme. « La Saint-Jean-Baptiste est une occasion privilégiée de célébrer les communautés francophones qui contribuent à façonner le tissu culturel de notre région. La langue nous relie à notre histoire, à nos traditions et les uns aux autres. Des événements comme celui-ci permettent à ces liens de continuer à s’épanouir pour les générations futures. C’est toujours une source d’inspiration de voir les gens se rassembler pour célébrer la langue française. »

Melinda Chartrand, conseillère scolaire au Conseil scolaire catholique MonAvenir pour la région du Niagara, a pour sa part souligné l’importance de ces rassemblements familiaux qui mettent en valeur la richesse et la diversité de la francophonie locale. Puis, le président du Richelieu Welland, Jason Bernard, a conclu les allocutions en souhaitant la bienvenue aux participants.

Pour clore la cérémonie, la chorale de l’école Immaculée-Conception de St. Catharines, dirigée par Natalie Audette, a entonné le Ô Canada ainsi que Mon beau drapeau et Notre Place. Le programme de l’après-midi mettait en vedette Les Gens du Nord, un groupe folklorique originaire de la région du Nipissing, dans le Nord ontarien. Pendant 90 minutes, la formation a fait résonner la musique traditionnelle canadienne-française, entraînant le public à taper du pied et à chanter au rythme des airs connus.

Pendant ce temps, le Centre éducatif La Boîte à soleil proposait des activités de bricolage tandis que des élèves de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, accompagnés de France Labrie et d’Emily Belleau, animaient des ateliers de maquillage.

Le magicien Alex Kazam, bien connu dans la péninsule du Niagara, a ensuite pris la relève. Fidèle à sa réputation, il a su divertir petits et grands grâce à ses numéros spectaculaires. L’orchestre de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, sous la direction de Jean-Louis Frado, a finalement offert une prestation fort appréciée du public.

Photo : Des participants rassemblés à l’Auberge Richelieu (Crédit : Jean Chartrand)