Richard Caumartin

L’école secondaire Père-René-de-Galinée (PRDG) de Cambridge célébrait les arts de la scène et la diversité culturelle de ses quelque 700 élèves, le vendredi 8 décembre, à l’occasion du Café chantant multiculturel présenté dans l’auditorium pour les parents et amis des participants.

Cet événement est du même coup une collecte de fonds pour améliorer la scène et l’équipement technique de l’école. Pour y arriver, les jeunes ont vendu des billets pour le spectacle et préparé des petits gâteaux, des biscuits avec des brisures de chocolat et des Smarties, des tartelettes aux œufs et autres pâtisseries pour les visiteurs.

Le maître de cérémonie pour cette soirée musicale était l’animateur culturel, chanteur et musicien aguerri Patrick Le Guen, connu dans la région comme un des membres du groupe La Douve, avec son ami Magnuss Forstmanis qui participait également au spectacle et s’occupait des besoins techniques sur la scène.

En première partie, le public vendu d’avance a rapidement été émerveillé par la multitude de musiciens talentueux de cette école. Il a été témoin de prestations impressionnantes. Sophie, une élève de 8e année a joué un air connu de Beethoven sur le piano, suivi de la chanson At Last d’Etta James. Un contraste de styles étonnant, mais bien interprété par la jeune musicienne.

Des prestations de violoncelle, de guitare électrique, de chant et même de flûte de pan ont fait plaisir à l’auditoire. Stephen H. a même eu l’audace de jouer Mariage d’amour de Chopin, très difficile à exécuter au piano, mais il a passé à travers les notes de musique avec brio. Il y a aussi l’interprétation, en français, des frères Sam et Max de la chanson Hallelujah de Leonard Cohen qui a étonné par la douceur des voix et la justesse de la musique. Les applaudissements étaient nourris et généreux.

Il y a eu aussi plusieurs groupes de musique rock, de musique alternative et de punk rock. Le numéro qui a retenu davantage l’attention de l’auditoire a été l’interprétation en espagnol de La Llorona d’Angela Aguilar par Lia et Amy. La voix douce et rauque de Lia, qui a un timbre idéal pour cette chanson d’amour qui parle de la mort, était accompagnée brillamment à la guitare sèche par Amy. La performance du duo féminin a ébahi les spectateurs, surpris de la qualité de ces jeunes artistes et de la sensualité avec laquelle le texte a été livré. Un beau moment de la soirée.

Il y a beaucoup d’élèves talentueux à PRDG et le Café chantant était l’occasion de les découvrir, tel un cadeau avant le congé des Fêtes.

Photo : Une cinquantaine d’élèves et enseignants ont organisé et coordonné le Café chantant multiculturel à PRDG.