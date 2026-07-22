Des centaines de personnes se sont réunies le 28 juin au Farmers’Market de Welland à l’occasion de la Journée du multiculturalisme. Entre découvertes culinaires, musique et activités familiales, l’événement a célébré le vivre-ensemble et renforcé les liens entre des citoyens issus de multiples horizons.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le marché des agriculteurs s’est transformé en véritable carrefour de rencontres le 28 juin à l’occasion de la Journée du multiculturalisme organisée par Sofifran. Des centaines de personnes ont participé à cette célébration, qui s’inscrivait dans le cadre de la semaine « Canada en fête ».

Tout au long de la journée, des familles, des aînés, des nouveaux arrivants et des résidents de longue date ont partagé un moment placé sous le signe de la découverte et de la convivialité. Les visiteurs ont profité d’une programmation variée où la musique, la gastronomie et les activités récréatives occupaient une place centrale.

L’auteur-compositeur Amadou Kienou et son groupe de musiciens ont offert une prestation rythmée qui a rapidement attiré les visiteurs. Pour les plus jeunes, des jeux gonflables ont animé le site durant l’après-midi.

La gastronomie a constitué l’un des moments forts de cette rencontre. Plus de 30 mets préparés par des bénévoles étaient proposés. Chaque édition met à l’honneur des recettes différentes, ce qui permet aux convives de découvrir de nouvelles saveurs et de mieux comprendre les traditions culinaires de diverses communautés.

Cette abondance a également posé un geste de solidarité. Les personnes en situation d’itinérance étaient invitées à participer aux festivités comme tous les autres visiteurs. Certaines sont même reparties avec des provisions suffisantes pour plusieurs jours.

Pour Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran, cette dimension inclusive représente l’essence même de l’activité.

« Ça fait du bien à tout le monde de se retrouver et d’échanger. Ce sont des occasions extrêmement importantes, car ça réunit les gens. C’est même devenu un lieu de rendez-vous fidèle où les personnes se rapprochent et discutent. Ça brise l’isolement et la distance entre individus », affirme-t-elle.

Au fil des ans, cette célébration est devenue un rendez-vous attendu dans la communauté. Au-delà des spectacles et des repas partagés, elle offre un espace où les barrières culturelles s’effacent au profit du dialogue et de la compréhension mutuelle.

Dans une ville où se côtoient des résidents de diverses origines, la Journée du multiculturalisme rappelle que la diversité constitue une richesse collective. Elle démontre également qu’un simple rassemblement peut contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance et à créer des liens durables entre les citoyens.

Par cette initiative, Sofifran poursuit sa mission de rapprochement interculturel et confirme l’importance de créer des lieux où chacun peut se sentir accueilli, reconnu et pleinement intégré à la vie communautaire.

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Photo : Les dirigeants de Sofifran entourent le maire de Welland, Frank Campion (au centre).