Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) soulignait, le vendredi 6 mars, la Journée internationale des femmes. Organisé au Lincoln Alexander Centre de Hamilton, le rassemblement a attiré des participantes de tout le territoire desservi par l’organisme.

C’est l’équipe contre la violence et les agressions sexuelles du CSCHN qui avait mis sur pied cette rencontre qui a débuté par quelques mots d’Espérance Ngendandumwe. « Chacune de vous est précieuse et mérite d’être honorée », a débuté l’intervenante pour ensuite rappeler les mille et un gestes posés pour atteindre une égalité de droits. « Des femmes solidaires sont des femmes fortes », a affirmé Mme Ngendandumwe, rappelant par la même occasion le slogan entourant l’activité.

Alexandra Oli, avocate à la Clinique juridique communautaire de Hamilton, lui a succédé au micro pour une présentation sur les droits de la femme. Ceux-ci varient grandement d’un pays à l’autre et, bien que tout ne soit pas parfait au Canada, les femmes ont atteint ici une situation enviable au terme d’un long parcours historique. Me Oli a d’ailleurs rappelé en quelques dates historiques et articles de loi ce qui caractérise l’égalité homme-femme au Canada. « Pour moi, c’est le socle même de nos droits en tant que femmes : réaliser que c’est à nous de prendre des décisions lorsqu’il est question de notre vie », a affirmé l’avocate qui a également commenté une charte symbolique, produit par le CSCHN, des droits sociaux et émotionnels de la femme.

Une conférence d’Emma de Lannoy a pris le relais. « Être une femme, ce n’est pas seulement une question de corps », a-t-elle avancé, posant ainsi les bases de ce qui allait constituer le thème central de sa présentation : l’énergie féminine. Les participantes ont été invitées à discuter, en groupes, de ce qui les distingue, ce qui les pousse à agir, ce dont elles sont le plus fières, etc. Découvrir les qualités chez autrui, dans une perspective de relations interpersonnelles enrichissantes, était également au programme.

La journée comprenait aussi un dîner, une séance de Zumba et un temps consacré aux témoignages. L’événement a généré beaucoup d’intérêt chez les participantes qui sont venues en grand nombre pour partager et festoyer.

PHOTO : Emma de Lannoy (debout) échange avec un groupe de participantes.