La deuxième édition du concours Épelle-Moi Canada dans la région du Niagara s’est déroulée le dimanche 8 mars à l’école secondaire Jean-Vanier à Welland. Trente jeunes des écoles primaires de la grande région du Niagara ont pu démontrer d’excellentes habiletés en épellation.

Un « duel » sans pareil a finalement permis de départager qui terminerait le premier ou le deuxième candidat du cycle primaire. Ils ont dû épeler des mots mystères complexes (qu’ils n’ont pas pu étudier avant) tels que « orangerie » et « xylocope »! La compétition au niveau du cycle moyen a aussi été d’une qualité exceptionnelle.

L’équipe d’Épelle-moi Canada tient à remercier les nombreux commanditaires et tous les bénévoles. L’organisme adresse aussi ses félicitations à tous les candidats qui ont participé à ce concours.

Les deux premiers gagnants de chaque cycle (primaire et moyen) de ce concours se sont qualifiés pour la finale provinciale/nationale du 3 mai prochain à Toronto. Qui plus est, les 3 premiers candidats de chaque cycle reçoivent en plus un prix monétaire variant de 100 à 400 $ en fonction de leurs rangs respectifs au classement et de leur cycle scolaire.

Les finalistes au cycle primaire et leur école d’appartenance, de la 1re à la 10e place, sont : Adele Carver (Notre-Dame-de-la-Jeunesse), Joel Kinney (Immaculée-Conception), Olivia Marcoux (Sacré-Coeur), Noé Ritchie (Nouvel Horizon), Kylian A. T. Kouodom (Immaculée-Conception), Neema Bahati (Saint-Antoine), Brielle Wiley (Sacré-Cœur), Cooper Clifford (Sacré-Cœur), Claire Young (Saint-Antoine) et Dominique Mwaya (Immaculée-Conception).

Les finalistes au cycle moyen et leur école d’appartenance, de la 1re à la 10e place, sont : Easton Walsh (Sacré-Cœur), Nicolas Jacob (Nouvel Horizon), Obed Charles Azar (Franco-Niagara), Bethel Bogale (Sacré-Coeur), Caleb Bahati (Saint-Antoine), Santiago Palacios (Nouvel Horizon), Chloé Filion (Sacré-Coeur), Olivia Doran (Sainte-Marguerite-Bourgeoys), Leonard Laverdiere (Nouvel Horizon) et Nova Kinney (Immaculée-Conception).

La Maison de la culture francophone du Niagara, qui contribue au bon déroulement de l’événement dans cette région, tiendra son assemblée générale annuelle le 27 avril prochain à 18 h dans les locaux de l’ABC Communautaire. Ce sera l’occasion, entre autres sujets abordés, de faire un bref bilan de cette compétition de plus en plus populaire!

SOURCE: Béatrice Groux

PHOTO: Les médaillés et les bénévoles réunis le temps d’une photo