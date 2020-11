Les Entités de planification des services de santé en français pour Érié St-Clair/Sud-Ouest (Entité 1) et dans les régions de Waterloo, Wellington, Hamilton et Niagara (Entité 2) travaillent pour faciliter l’accès à de meilleurs services de santé pour les francophones.

Dans le cadre de la transformation du système de santé, les conseils d’administration des Entités 1 et 2 ont décidé de fusionner leurs organismes pour en créer un nouveau afin de s’aligner avec la structure de Santé Ontario.

« Cet alignement nous permettra d’utiliser de manière optimale nos ressources pour continuer à prendre en considération les besoins des communautés francophones du territoire de Santé Ontario Ouest, explique Paul Levac, directeur général par intérim de l’Entité 1 . Nos deux présidences participent à un comité de travail mis sur pied pour développer une convention de ce à quoi cette fusion pourra ressembler. Tout dépendra aussi des attentes du gouvernement et si le mandat des Entités sera renouvelé ou non. Nous voulons être bien positionnés pour assumer notre mandat sur la planification et l’engagement auprès de la communauté francophone sur le plan des besoins en santé et en mieux-être. »

C’est, en partie, pourquoi l’Entité 1 n’a toujours pas nommé de direction générale depuis juillet dernier, en attente de voir si, avec le rapprochement, ce sera toujours nécessaire. Le conseil d’administration attend les prochaines étapes pour évaluer les pistes d’action possible.

Du côté de l’Entité 2, c’est Sébastien Skrobos qui est à la direction générale depuis 2017.

L’administration du système de santé est en pleine mutation mais, manifestement, les francophones peuvent se rassurer quant à l’écoute qui leur sera accordée. Sera-t-il néanmoins possible de faire mieux avec moins? L’avenir le dira.