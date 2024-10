Alexia Grousson

Le 25 septembre, partout dans la province, les francophones se sont rassemblés en grand nombre devant leurs écoles et les édifices municipaux pour célébrer fièrement leur langue et leur culture en participant au lever du drapeau franco-ontarien.

Guelph

La communauté francophone de Guelph a dû innover compte tenu de la température maussade le 25 septembre. Les participants sont entrés dans l’hôtel de ville de Guelph où le maire Cam Guthrie les a reçus. « Le résultat est toujours là, quelle fierté! Bravo aux jeunes qui ont préparé cette journée et ont présenté des discours », commente Dominique O’Rourke sur son réseau Facebook. Trois écoles étaient présentes : l’école Saint-René-Goupil, L’Odyssée et l’école d’immersion Willow Road.

Hamilton

À Hamilton, cette cérémonie a eu lieu devant la mairie. C’est l’ACFO régionale de Hamilton qui coordonnait l’événement, en partenariat avec le Centre francophone Hamilton (CFH).

Pour ouvrir les festivités, de nombreux discours ont pris place, dont celui de Pascale Marchand, qui travaille pour la conseillère municipale du quartier numéro 4. Elle a dit « avoir chaud au cœur d’entendre autant de voix francophones à l’hôtel de ville ».

Elle a également évoqué les avancées au niveau de la francophonie dans la municipalité telles que les accords pour le terrain de la nouvelle école secondaire Georges-P.-Vanier, le programme Incubateur pour les nouveaux entrepreneurs, l’installation d’un présentoir au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville pour guider les gens concernant les services en français et l’appui du projet de Centre de vie active pour personnes âgées de la FARFO, avant de conclure en disant : « Continuez de parler en français, affichez-vous fièrement et laissez le monde entier savoir que nous sommes ici ».

Le nouveau directeur du CFH, Lanciné Koulibaly, a également remercié les participants. « Votre présence aujourd’hui montre non seulement l’importance que vous accordez à notre langue et à notre culture française mais elle rend cette cérémonie encore plus spéciale ».

Deux élèves représentants les écoles des conseils MonAvenir et Viamonde sont montés sur l’estrade pour évoquer tour à tour « leur fierté de participer à la célébration du lever du drapeau vert et blanc, de démontrer fièrement notre identité et notre culture ainsi que d’honorer le droit de parler, d’écrire, de lire, de chanter et de danser en français ».

Les participants se sont tous levés et, brandissant leur drapeau dans les airs, ils ont chanté Mon beau drapeau. Les organisateurs ont ensuite procédé à la remise de trois Prix engagement franco 2024 : le Prix jeune leader franco à Olivia Gigliotti, élève de Viamonde, le Prix du bénévole franco à Adebayo Challa et le Prix du partenaire communautaire à Nabila Sissaoui, coordonnatrice de l’initiative Communautés francophones accueillantes. Ces prix rendent hommage à la contribution exceptionnelle des récipiendaires en faveur du développement de la communauté francophone locale.

Pour clôturer l’événement, le mathémagicien Mikael Taeib a joué plusieurs tours de cube Rubik pour le plus grand bonheur des élèves.

Welland

À Welland, le rendez-vous était donné à l’hôtel de ville à 9 h 30. Le taux de participation a dépassé toutes les attentes. « Nous avions très peur avec la météo. Étant donné les conditions annoncées, on se demandait s’il y aurait beaucoup de monde. Mais nous étions environ 150 participants, ce qui est le taux le plus élevé pour un lever de drapeau. Plus de 90 % des organismes francophones de la région étaient également présents », commente joyeusement Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Club Renaissance.

Plusieurs discours ont pris place, dont ceux des conseillers scolaires de MonAvenir et Viamonde, du député provincial Jeff Burch, ainsi que celui du père Guy Bertin, curé des paroisses Sacré-Cœur et St-Jean-de-Brébeuf. « Dans son discours, il a parlé de son parcours en tant qu’immigrant. Il a dit s’être senti tellement bien accueilli par la communauté du Niagara qu’il a comme retrouvé sa place dans la francophonie. C’était très émouvant, car il parlait avec son cœur et cela a beaucoup touché les participants », ajoute Mme Thibault-Gauthier.

Pour sa part, le maire de Welland, Frank Campion, a félicité chaleureusement les francophones pour leur présence nombreuse et a ajouté « qu’ils occupent une grande place dans la région du Niagara ».

Habillés de vert et de blanc, les participants ont entonné le chant de Violette, la mascotte grenouille, intitulé Olé Franco-Ontarien, composé par Muriel Thibault-Gauthier. Puis, le drapeau a été hissé sur la musique de Mon beau drapeau.

Pour la première fois, un autobus a récupéré des aînés du Foyer Richelieu, leur permettant d’assister à la cérémonie. « C’est important pour moi qu’ils soient là. Je leur ai rendu hommage, car ils sont la base de notre héritage, de notre accent, de notre langue. C’est grâce à eux que nous continuons de promouvoir notre culture et notre francophonie. Eux-mêmes sont fiers d’être francophones et le prouvent en étant dans un foyer de soins de longue durée francophone. Ils étaient tellement heureux d’être là et ils ont chanté si fort », poursuit la présidente du Club Renaissance.

La Maison de la culture francophone du Niagara a offert un spectacle de l’artiste franco-ontarien Joey Albert au théâtre Bank Centre. Cet acrobate de renommée internationale a fait salle comble. Il a donné trois représentations, une le matin pour les participants à la cérémonie, une à midi dédiée aux adultes et aux aînés, et une dernière pour les familles. En soirée, le pont du Canal Welland était illuminé aux couleurs du drapeau vert et blanc.

« Nous étions tellement contents d’avoir un artiste de chez-nous. Il était chaleureux, accueillant et nous avons tous vibrer avec lui. Cette journée faisait chaud au cœur. C’était bon de se rassembler et de célébrer la fierté d’être francophone. Nous devons continuer à nous affirmer, de montrer à tous que nous existons, que nous nous tenons la main et que nous travaillons ensemble », conclut Mme Thibault-Gauthier.

Photo : À Port Colborne, le lever du drapeau a eu lieu devant l’hôtel de ville en compagnie du maire Bill Steele.