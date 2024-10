Alexia Grousson

L’Entité de planification des services de santé en français 2, pour les régions de Waterloo-Wellington et Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant, a dressé son bilan de l’année écoulée lors de sa 14e assemblée générale annuelle, le 23 septembre, en présence d’invités tels que Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et Anne Sophie Leduc, directrice de l’Unité des services en français au sein du bureau de l’Ombudsman de l’Ontario.

La directrice générale, Annie Boucher, a expliqué les principes directeurs orientant la vision de l’organisme : « l’Entité 2 est experte, partenaire et est à l’écoute. Nous maîtrisons les aspects législatifs et les besoins des communautés francophones pour fournir les meilleurs conseils à Santé Ontario, aux fournisseurs de services et aux Équipes Santé Ontario. Nous participons à toutes les tables interagences, soutenons les organismes pour les nouveaux arrivants, et collaborons avec les Clubs d’aînés locaux et provinciaux. Nous écoutons la communauté francophone en favorisant les échanges, en menant des sondages pour recueillir leurs besoins, et en faisant entendre leur voix auprès des décideurs et fournisseurs. »

Le rapport des activités a mis en évidence quelques points saillants. Tout d’abord, Hanane Kabli a parlé d’expertise, avec l’accompagnement et le soutien effectué auprès de 38 fournisseurs de services de santé et de sept équipes Santé Ontario. L’Entité 2 est aussi engagée dans l’amélioration des soins de longues durées avec la planification d’un modèle en langue française pour la région de Hamilton et d’un projet de sensibilisation organisationnelle et d’engagement communautaire intitulé Préparer le terrain pour la mise en œuvre d’un modèle de soins optimal.

Coté partenaire, l’équipe a passé en revue les progrès réalisés en matière de planification des services de santé en français (SSF) et d’engagement de la communauté francophone. Le rapport souligne les partenariats fructueux avec l’Entité 1, dont la tournée régionale de sensibilisation sur l’offre, l’utilisation et la demande active des SSF. Depuis le 18 mars, il y a eu plus de 25 rencontres sur 8 régions avec une participation d’environ 350 répondants aux sondages.

Baba Diop a ensuite évoqué leur implication aux projets et événements communautaires, ou encore du soutien aux jeunes femmes noires avec la création d’un réseau de soutien en santé mentale avec Future Black Female, SOFIFRAN, CSCHN, et les conseils scolaires.

En conclusion, Mme Boucher a expliqué ce que signifie d’être à l’écoute des communautés et des organismes. « Nous avons de nombreux groupes ethnoculturelles dans la région ainsi que des personnes de tous âges. Il nous faut les connaitre pour planifier notre programmation en fonction de leurs besoins divers et variés », relate-t-elle.

Deux nouveaux membres, Marcel Levesque et Aristide Kouamé, ont rejoint le conseil d’administration. Les membres ont chaleureusement remercié Suzette Hafner, membre sortant.

À l’issue de l’AGA, le nouveau conseil s’est réuni pour élire son comité exécutif. Mélinda Chartrand a été réélue présidente de l’Entité 2, tandis que Debbie Beaudoin et Jean-Rock Boutin conservent leurs rôles respectifs de vice-présidente et de secrétaire. Aristide Kouamé a accepté le poste de trésorier.

Photo : Annie Boucher