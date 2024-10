Richard Caumartin

Le Club Richelieu Welland a eu dans sa riche histoire de nombreux bénévoles qui n’ont jamais compté leur temps, ni leurs efforts pour venir en aide aux œuvres caritatives de l’organisme, ou aux activités organisées par le Club pour la communauté francophone.

Plusieurs de ces pionniers ont vu leur nom reconnu par leurs pairs et le Club Richelieu international en étant intronisés au Cercle Horace-Viau, le plus grand honneur qu’un Richelieu peut recevoir. C’est l’un des moyens privilégiés pour soutenir les œuvres de la Fondation Richelieu car chaque fois qu’un membre est nommé, le Club qui le propose doit envoyer un don de 1000 $ en plus de payer des frais d’administration de 325 $.

Le 21 septembre, les membres de Welland et leurs familles se sont réunis à l’Auberge Richelieu pour rendre hommage à Jacques Carrier et l’introniser officiellement au Cercle Horace-Viau. Cette soirée était animée par le président de l’organisme, Ryan St-Aubin.

« Ce soir, nous rendons hommage à une personne qui a eu un impact remarquable sur notre Club et la communauté en général, explique d’entrée de jeu M. St-Aubin. Jacques Carrier est un pilier de notre organisme depuis 1999. Sa présidence de l’Auberge en 2005, son dévouement pour Help a Child Smile et ses années de service en tant que pompier volontaire de la Ville de Welland, ont été reconnues en février 2020 par la Gouverneure générale du Canada qui lui a remis la Médaille des pompiers pour services distingués en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique au Canada. Il a toujours fait ce qui était nécessaire pour renforcer notre Club et rendre notre communauté meilleure. Nous sommes fiers de l’avoir parmi nous au sein de la grande famille Richelieu et ce soir, nous témoignons de notre gratitude envers sa très grande générosité. »

Les invités ont ensuite levé leur verre à l’amitié et au service d’une vie, celle de Jacques Carrier. M. St-Aubin a indiqué que le Club avait reçu un message au cours de la semaine précédente de la part du fils de M. Carrier, Marc, qui ne pouvait se rendre à cette soirée, lui qui habite en Colombie-Britannique.

Dans son message, il parlait de ses souvenirs de jeunesse et des nombreux moments passés avec son père lors de collectes de fonds pour Help a Child Smile et plusieurs autres activités que le Club a organisé au fil des ans. Une lettre très émouvante remplie d’amour et de fierté qui a ému le nouveau membre du Cercle Horace-Viau.

Après le souper, ce fut au tour de Daniel Roy, un ami de longue date, de présenter une biographie de Jacques Carrier avec des photos des moments importants de sa vie, à partir de sa première communion, jusqu’à aujourd’hui. Des photos de sa famille, des œuvres de bienfaisance pour lesquelles il a donné de nombreuses heures de bénévolat et d’autres avec ses amis Richelieu.

Il a raconté que M. Carrier était celui qui, « année après année, vendait le plus grand nombre de calendriers aux profits du Foyer Richelieu. Il était exceptionnellement doué pour récolter des fonds pour nos différentes causes. Son dévouement au sein de la grande famille Richelieu est exemplaire. Merci Jacques! ». Le Club a ensuite remis à l’honoré la médaille du Cercle Horace-Viau ainsi que le cadre officiel de la Fondation Richelieu International.

Photo : De gauche à droite : Laurie et André Carrier, Jacques Carrier, Suzanne Bourgon, Lise Carrier et Travis Young